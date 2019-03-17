На Донетчине посчитали переселенцев: Где больше всего зарегистрировано. Новости

В Донецкой области по состоянию на 14 марта официально зарегистрировано 485 219 внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).
«По состоянию на 14.03.2019 на территории Донецкой области учтено 409 863 семей и 485 219 лиц, перемещенных с временно оккупированной территории и районов проведения антитеррористической операции», – говорится в сообщении.
Из них:
- лица трудоспособного возраста – 101 533;
- дети – 62 240;
- лица с инвалидностью – 17 152;
- пенсионеры – 304 294.
Больше всего зарегистрировано ВПЛ в Мариуполе – 95 762 человек. Далее ТОП-10 городов и районов, где зафиксировано наибольшее число переселенцев, продолжают:
- Волновахский район – 50 210;
- Краматорск – 47 533;
- Славянск – 34 868;
- Лиман (до переименования – Красный Лиман) – 23 053;
- Константиновка – 22 181;
- Марьинский район – 19 175;
- Славянский район – 17 970;
- Бахмут (до переименования – Артемовск) – 16 432;
- Мирноград (до переименования – Димитров) – 15 664.
Как сообщалось ранее, в Украине по состоянию на сегодня, 11 марта, учтен 1 млн 363 тыс. 891 переселенец из Донбасса и Крыма.
По материалам Донецкой областной военно-гражданской администрации
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