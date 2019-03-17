Ситуация в пунктах пропуска днем 17 марта. Новости

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Ситуация в пунктах пропуска днем 17 марта

ДН

17.03.19 14:44dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 17 марта, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Марьинка»:

  • Быстрый: «10:29. На Курахово очередь на мосту, движение есть»;
  • Сергей: «10:43. Каргил основная на середине моста, льгота машин 30-40»;
  • Сергей: «11:30. Час стоял в Донецк»;
  • Марина: «12:31. На Марьинке в сторону Днр сразу на контроль»;
  • Анатолий: «13:28 Каргил из Донецка основная до середины моста, льготы 30».

КПВВ «Гнутово:

  • Татьяна: «10:38. Очередь 10-15 машин»;
  • Марина: «11:02. На Октябре в Марик до середины села, на Пищевике 10 машин. Движение 15 в 15 минут, т.е. нормальное»
  • Мария : «12:27. Гнутово – в обоих направлениях никого».
  • Мария: «13:41. Октябрь на Донецк никого, в Украину – середина Куликово».

КПВВ «Станица Луганская»:

  • Татьяна: «13:53. На 11:30 со Станицы нет очереди, в Станицу: полный навес на украинском блок посту и люди идут потоком, почти навес на стороне Луганска». 

О ситуации на КПВВ «Майорское» на данный момент не сообщается.

На контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) «Новотроицкое» 17 марта не проводится пропуск граждан через линию разграничения в связи с реконструкцией. 

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