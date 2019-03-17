Дорблек по-енакиевски: В «ДНР» продают плесневелые продукты (Фото). Новости

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Дорблек по-енакиевски: В «ДНР» продают плесневелые продукты (Фото)

ДН

17.03.19 15:11dnews.dn.uaНовости

Фото из соцсетей

Во временно неподконтрольном украинскому правительству Енакиево (Донецкая обл.) продается большое количество просроченных продуктов. Об этом местные жители сообщают в социальных сетях.

Так, жительница города Алена опубликовала фото плавленого сырного продукта «Городской», который купила в магазине местной сети «Авоська».

Пользователи комментируют фото:

  • Любовь: «Божечки, там уже развилась новая форма жизни»;
  • Андрей: «Так это нормально, епте. Нас же из мусорников России кормят, так это вполне норм»;
  • Светлана: «Ибо нефиг покупать сырки за 10 р, что от такого ждать? Я их уличным собакам иногда беру и неоднократно такая же картина, только с меньшей площадью озеленения»;
  • Марина: «Написано Городской, от сажи черный»;
  • Анюта: «Ух, яка прелесть, сколько же они ее растили?»;
  • Наталья: «Бог мой, как красиво-то… Жаль, несъедобно»;
  • Александр: «Ооооо.....так это сыр с витаминками»;
  • Аня: «Это сыр дорблек (разновидность дорблю), только по-енакиевски».

При этом представители «народного контроля ДНР» провели рейд по 5 магазинам города. В них было выявлено 30 килограммов просроченной продукции.

Среди них вареники, срок годности которых истек почти полгода назад:

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