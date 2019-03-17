Самый молодой директор школы в Украине работает в Мариуполе. Новости

Самый молодой директор школы Украины работает в Мариуполе (Донецкая обл.). Николай Чайкин – новый руководитель общеобразовательной школы №26. Ему всего 24 года, но за плечами – большой опыт воспитания детей.

За должность директора соревновались 3 кандидата. Конкурс прошел неделю назад. Чайкин и сам не ожидал, что победит.

До должности директора Николай Чайкин преподавал немецкий язык в школе №29, а также работал классным руководителем. Несмотря на молодость, у Николая Геннадиевича есть жена и двухлетний сын. «У меня была огромная нагрузка в школе №29. Было классное руководство, есть опыт общения и с родителями, и с учениками. Многие говорили, и родители, и дети, что мы все равно будем с вами, мы перейдем к вам в школу. В этом году я закончил магистратуру. Но в любом случае человек должен обучаться на протяжении всей своей жизни. [В новой школе] глядя на родителей, которые приводят своих детей, я вижу у них и удивленные взгляды, и счастливые лица», – рассказал он.

Свой возраст Чайкин считает одновременно и преимуществом, потому что стремится ко всему новому и современному, и недостатком – потому что много чему нужно научиться в короткий промежуток времени. Но все равно счастлив, что имеет возможность вдохнуть свежее дыхание в ОШ №26. «Еще в сентябре я не думал, что стану директором, я не думал, что подам документы на конкурс директоров. В итоге, у меня получилось, я победил. Я участвую во всех инновационных проектах, хочу внедрить в школу инновации. Коллектив меня принял, но пока я еще выполняю рутинную работу, например, ознакомление с документацией. Все ученики наблюдали за мной, как я веду себя, как я хожу по школе. Думаю, дальше будет интереснее», – поделился Николай Чайкин.

Ученики тоже ждут чего-то нового от молодого директора. Более опытный коллектив учителей обещает поддерживать руководителя в его начинаниях. «Возлагаем большие надежды на то, что у нас будет все хорошо, и мы станем на совсем новые прогрессивные рельсы, и меняться все у нас будет к лучшему. Идей и желания у него достаточно много. Думаем, все будет отлично», – сказала учитель физики Лариса Маликова.

Родителей учеников возраст руководителя учебного заведения не смущает.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «ТV7 Мариуполь»