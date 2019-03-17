Останемся без продуктов: В соцсетях обсуждают решение «ДНР» о борьбе с «контрафактом». Новости

На временно неподконтрольной части Донбасса решили «защищать внутренний рынок от фальсифицированной, контрафактной и недоброкачественной продукции». Для этого решено проводить системный мониторинг потребительского рынка, чтобы выявлять недоброкачественную продукцию, передают местные интернет-ресурсы.

Данная новость вызвала обсуждение в социальных сетях.

Оксана: «Тогда мы останемся голодными, ибо всю продукцию, что у нас привозят из России, можно назвать недоброкачественной»;

Юлия: «Что продукты, что одежда, что медикаменты – гадость»;

Василий:»Чтобы начать бороться с контрофактной продукцией надо сначала обеспечить нормальной, а не так как у нас: украинскую продукцию запретили, а нормального взамен ничего нет»;

Камил: «Благодаря этой, так называемой, контрафактной продукции можно приобрести товар намного вкуснее и полезнее чем местного производства. Я, например, как вижу на прилавках продукты из Украины, не раздумывая выбираю именно их. Будь-то сигареты, пиво, колбасные изделия. Не имеет значения – все в разы лучше. Сначала надо добиться того, чтобы качество местных продуктов было на должном уровне,а не насильно пропихивать народу второсортный товар»;

Оксана: «Ну я думаю, что если с гастрономическим вкусом все в порядке, то отличить дерьмо от качества можно с закрытыми глазами! И если в Украине продукты действительно на порядок выше качества, то тут и спорить не нужно»;

Семен: «На деле это все обернется грабежом местных производителей. Вот и вся красивая сказка. Качественная продукция у нас в республике не актуальна, так как народ наш нищий»;

Сергей: «Если ввоз контрафактной продукции нельзя оставить, его надо возглавить. Просто наши руководители нашли где еще бабла срубить»;

Машенька: «Как начнут ныть, аж смешно. Все им не так. Вспомните 14-15, когда вообще ничего не было, везли втридорога откуда получится, гребли, аж до скандалов в очередях. А сейчас... Ну борются за наш рынок производители. Кто больше даст, тот и будет на наших прилавках. Спасибо, выбор есть, а то одну б гумку жрали».

Напомним, жители временно неподконтрольного украинскому правительству Енакиево (Донецкая обл.) жалуются на продажу в магазинах просроченных продуктов.

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