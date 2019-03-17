В Украине нет квалифицированной оценки потребностей переселенцев в жилье, – правозащитник. Новости

В Украине нет квалифицированной оценки потребностей внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в жилье. Об этом заявил советник по вопросам ВПЛ в Донецкой области Александр Ворошков.

«Это в целом сложный вопрос. У нас в государстве оценки потребностей ВПЛ в жилье вообще ее пока нет. Квалифицированной, нормальной, согласно которой можно было бы идти к международному сообществу и говорить у нас вот такая ситуация, помогите, пожалуйста. К сожалению, у нас просто есть в программе, которая ведет учет ВПЛ, там есть просто такой вопрос "нужно или не нужно?". Если просто ставить такой вопрос, то у нас 99,9% скажут все, что нужно. Но это такой безответственный подход. Нужно как-то разумно это делать», – сказал он.

По словам правозащитника, часть переселенцев уже сами решили проблему с жильем. «Потому что есть люди, которые сами могут решить свою проблему и они, большая часть, ее уже решили. Если люди, которым нужна поддержка, а есть люди, которые вообще никак не способны решить проблему с жильем. Поэтому нужно сделать эту важную оценку. Было бы хорошее решение, если бы были целевые деньги – государственная субвенция, которая бы шла на предоставление жилья для ВПЛ. Есть опыт Грузии, бальная система. Люди получают по очереди согласно бальной системе. И тогда уже город может разработать программу предоставления жилья», – рассказал Ворошков.

Он отметил, что для решения этого вопроса можно было бы использовать международный опыт.

Как сообщалось ранее, по мнению правового аналитика Благотворительного фонда «Право на защиту» (БФ «Право на захист») Элины Шишкиной, в Украине о жилищных проблемах ВПЛ, кроме правозащитников в последнее время очень мало говорят и политики, и СМИ.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA:Донбасс»

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