Они не такие дураки: Эксперт пояснил, чем российская военная доктрина опасна для мира и Украины. Новости

Украине следует обратить серьезное внимание на новую российскую военную доктрину образца 2019 года, озвученную начальником Генштаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым. Т.е. вскоре после презентации прежней доктрины-2013 у Украины аннексировали Крым и начался конфликт на Донбассе. Об этом «Донецким новостям» заявил эксперт по вопросам сектора обороны и безопасности, полковник СБУ (в отставке) Олег Стариков.

«Это уже второе подобное выступление начальника Генштаба ВС РФ, который является идеологом военной мысли России. Первой стала т.н. "доктрина Герасимова" под заголовком "Ценность науки – в предвидении". В ней он описал все то, что теперь и происходит в Украине. Новая же доктрина была представлена 2 марта этого года на круглом столе в Академии военных наук – Герасимов прочел лекцию на тему "Векторы развития военной стратегии"», – сказал Стариков.

Он отметил, что, к сожалению, в украинском высшем руководстве (как военном, так и политическом), считалось «не комильфо изучать стратегов и теоретиков РФ – ранее нашего стратегического партнера, а сейчас стратегического противника». И это, по его мнению, глубокое заблуждение уже привело к трагическим ошибкам, связанным с неправильным реагированием на вооруженную агрессию.

Анализируя новую доктрину, которую уже окрестили «Доктриной Герасимова 2.0.», эксперт выделил в ней следующее важные пункты.

1. Россияне ввели термин «геополитический соперник». «Раньше у Путина почти все были партнеры. Теперь – соперники. Это означает, что реакция Кремля на вызовы будет жестче», – считает Стариков.

2. Было отмечено, что ВС РФ должны уметь вести вооруженные конфликты и войны с использованием классических и ассиметричных способов действия. Если в «Доктрине Герасимова 1.0.» (2013 года) упор делался на асимметричных действиях (гибридные войны), то теперь уже вопрос уже идет о подготовке к большой войне и региональных вооруженных конфликтах.

3. Озвучено намерение прорабатывать «рациональную стратегию ведения войны с различными соперниками». Стариков акцентирует, что с Украиной ведется вооруженный конфликт в стадии малой интенсивности. А в Сирии, к примеру, используется «стратегия ограниченного действия» (термин Герасимова). Там же россияне впервые применили новую форму военных действий, т.н. «гуманитарную операцию».

4. Россия делает ставку на нелинейные войны. Противника давят экономическими, политическим, дипломатическими, информационными средствами. Подключают также кибер-атаки. «Плюс – демонстрация военной мощи (бряцанье оружием на границе) с целью усиления вышеперечисленных невоенных мер. Но если это не срабатывает, в ход идет прямая военная сила, как случилось летом 2014-го и в феврале 2015-го, когда произошло российское вторжение в составе 7-8 оперативно-тактических групп», – детализирует эксперт.

По мнению Старикова, в 2019 год – год двойных выборов в Украине Кремль будет делать все, чтобы привести подконтрольные себе силы в парламент и влиять на Украину политически. Именно поэтому все крики в стиле «Путин нападет!» эксперт считает далекими от реальности и играющими на руку Кремлю.

5. Наряду со старыми стратегиями «Сокрушения», «Измора», «Глобальной войны», «Ядерного сдерживания», введен новый термин «Стратегия непрямых действий». «Эту стратегию россияне отрабатывают на Украине, Сирии, применяя военную силу, и в ряде стран ЕС, а также частично на США (вмешательство в выборы) применяя невоенные действия», – говорит Стариков.

6. Впервые открыто введен термин «перенос боевых действий в информационную сферу». «То есть, такие СМИ, как Russia Today, "Звезда" и "Спутник" фактически на официальном уровне признаны подразделениями, входящими в информационные войска. Впрочем, под такое определение можно отнести практически все российские СМИ и пропагандистские передачи», – продолжает он.

7. Активно создается единая система интегрированных сил и средств управления войсками, позволяющая вести сетецентрическую войну (ее, например, уже «обкатали» США во время операции «Буря в пустыни» в Ираке). В какой-то мере это «подгонка» под стандарты НАТО, уход от «совковых» принципов.

Стариков подмечает, что в российской военной доктрине указано, что США уже начали готовить «Глобальный удар». Речь идет о многосферном сражении с использованием высокоточных ударов неядерного оружия (морского, воздушного и космического), технологий «цветных революций» (условная «пятая колонна» раскачивает ситуацию) и «мягкой силы» для ликвидации государственности.

Кроме этого, в доктрине указывается, что Пентагон уже приступил к разработке новой стратегии под названием «Троянский конь», суть которой – уничтожение государственности РФ.

Стариков напоминает, что российская армия с 2012 года начала перевооружение и в последнее время в войска поступили новые виды вооружения в неядерном исполнении. Среди таких систем – «Авангард», «Посейдон», «Кинжал», «Сармат», «Пересвет», «Циклон».

«Они не будут втягиваться в гонку вооружений, как трубят некоторые наши эксперты, считая, что Кремль не изучал печальный опыт СССР. Россияне намерены производить вооружение (и ставить на боевое дежурство) исключительно в рамках своего военного бюджета. Им это и так с лихвой хватит. Так что они не развалятся, и не будут голодать, тратя последние средства на ракеты. Они не такие дураки, как нам их пытают показать», – высказал свое мнение эксперт.

Стариков также напомнил, что в прошлом году РФ воссоздала Главное управление военно-политической работы (аналог Главного политического управления Советской Армии и ВМФ ВС СССР) для усиления идеологической, морально-психологической работы с личным составом.

«Фактически россияне ввели замполитов, но в новом качестве. Эти действия говорят о том, что ставка делается на укрепление патриотического духа и готовность беспрекословно выполнять приказы Кремля. Что не сулит ничего хорошего ни Украине как ближайшему соседу, которого Россия мечтает втянуть в свою орбиту, ни вообще миру, который российские имперцы хотят перекроить по своему облику и подобию», – резюмировал военный эксперт.

Читайте также: