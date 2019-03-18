Мы не закрылись, мы – не работаем: В Донецке показали пустующий супермаркет «Амстор» (Фото). Новости

В неподконтрольном украинской власти Донецка закрывается очередной супермарвет торговой сети «Амстор сити». Проблемы коснулись супермаркета, расположенного рядом с цирком в Ленинском районе города.

«Мы не закрылись, мы просто не работаем. "Амстор" на цирке», – проанонсировал фото дончане.

Как сообщалось ранее, «Амстор» – до 2016 года оставался самой мощной торговой сетью в «ДНР». У сети было два собственника, один из которых перерегистрировал предприятие на подконтрольной Украине территории. Второй оказался «преданным ДНР» и, воспользовавшись ситуацией, в 2014 году стал самостоятельно работать на оставшихся торговых площадках.

В мирное время насчитывалось 18 точек «Амстора», в 2014 году уже при «ДНР» работало 11 супермаркетов. Однако весной 2017-го закрылись сразу три точки в Калининском, Куйбышевском и Петровском районах Донецка. Проблемы у «Амстора» начались с июня 2017 года, что совпало с заходом российских сетей. Так, в июне «генпрокуратура ДНР» начала процесс против «Амстора» в Пролетарском районе Донецка. В Калининском районе Донецка на пр. Ильича, 93д на месте «Амстора», открылся «пророссийский» супермаркет «Семерочка».

В декабре 2017 года закрылись наиболее крупные точки: «Амстор» на цирке, на Щетинина, на проспекте Таманский, чуть ранее закрылся «Амстор» в микрорайоне Магистральный (район железнодорожного вокзала) и др.

С 2 февраля на месте пустующих крупных «Амсторов» открылась новая сеть «Амстор сити» («Амстор city»): 5 магазинов – в Донецке и один – в Горловке. Отмечалось, что «Амстор сити» – это новая структура, которая контролируется «министром доходов и сборов ДНР» Александром Тимофеевым и Игорем Сосновским (бывший советник экс-премьер-министра Украины Николая Азарова). Документы оформлены на Юлию Соболь, так же как и два ресторана быстрого питания «ДонМак» (на Крытом рынке и на площади Ленина). Юлия Соболь – подруга жены Сосновского.

После того, как осенью 2018 года Тимофеев бежал из «ДНР» в Россию, у торговой сети началась очередная волна проблем. К марту 2019 года закрылись несколько супермаркетов.

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