Очереди на линии разграничения: На КПП «ДНР» нет единой базы данных. Новости

Очереди на контрольно-пропускных пунктах «ДНР» обусловлены, в том числе, тем, что разные «ведомства» заполняют свои электронные базы данных о пересекающих линию разграничения. Об этом в интервью местной газете рассказал начальник «службы пограничной охраны МГБ ДНР» Георгий Рыжих.

«На сегодняшний момент те базы, тот программный продукт, который есть у нас, взаимно не контактируемый. У нас, пограничников, ведется база данных всех лиц и транспортных средств, которыми они управляют при пересечении как государственной границы, так и линии соприкосновения с Украиной. Таможня же осуществляет регистрацию транспортных средств. Соответственно, происходит определенный дубляж», – пояснил он.

Рыжих уверен, что если бы была общая база, то «время прохождения границы значительно сократилось бы».

Он дополнил, что в «ДНР» ведется работа по формированию единой системы, но когда она будет завершена – не сообщил

При этом, как сообщалось ранее, задача по разработке общей базы, в том числе созданию системы электронных пропусков, была поставлена «министерству связи ДНР» еще в начала 2018 года.

Напомним, что Рыжих также пояснил неудовлетворительную работу контрольно-пропускных пунктов «ДНР» нехваткой бюджета, а многочисленные жалобы на «пограничников» тем, что на линии разграничения кроме них работают представители многих смежных структур, которые при конфликтах представляются «пограничниками».

В течение октября-декабря 2018 года на линии разграничения со стороны «ДНР» отмечались большие очереди. Проблема активизировалась в феврале-марте 2019 года. На данный момент наиболее проблемные участки – КПП «Александровка» (в районе украинского КПВВ «Марьинка») и КПП «Еленовка» (в районе украинского КПВВ «Новотроицкое»).

Люди жалуются на процедуры, которые задерживают прохождение КПП: проводится усиленный досмотр, «пограничники ДНР» часто снимают отпечатки пальцев, в отдельном талоне нужно указывать свои персональные данные (ФИО, дата рождения, номер телефона, IMEI телефона).

Жители утверждают, что большие очереди со стороны «республики» созданы искусственно, т. к. КПП «ДНР» – это доходный бизнес структур «министерства госбезопасности».

При этом, как заявил «глава ДНР» Денис Пушилин, они ничего не могут сделать с коррупцией на «республиканских» КПП, пока люди не будут подавать заявления в «прокуратуру» с «конкретными фактами, именами и фамилиями».

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