В одной из школ Бахмута приучают детей сортировать мусор (Фото). Новости

В Бахмуте (Донецкая обл.) в школе №10 детей приучают к сортировке мусора, а за деньги от продажи вторичного сырья реализовывают ученические проекты. Бумагу, стекло и пластик ученики и учителя собирали больше года.

Контейнеры для сортировки мусора в школе №10 год назад установили волонтеры. Сюда выбрасывают мусор как ученики, так и учителя. Как рассказала заместитель директора учебного заведения Татьяна Бак, к этому процессу привлекают учеников с первого класса.

«Классные руководители проводят с ними и с их родителями разъяснительную работу, приводят их сюда, они первый раз выбрасывают отдельно бумагу, отдельно – пластик. А уже взрослые дети, начиная с 4-го, 5-го класса это делают осознанно и самостоятельно», – говорит она.

За деньги, собранные от продажи вторичного сырья, в школе реализуют ученические проекты. Последний проект под названием «Стена» обошелся в 400 грн. В нем дети решили оформить ярко и интересно стену, на которой были старые фотообои. На обновленной стене учебного класса дети нарисовали математические часы, установили доску для объявлений. «Над этим проектом работали ученики с 5-го по 11-й класс. Деньги на краску были потрачены из продажи вторсырья», – сообщила замдиректор школы.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Донбасс»

Читайте также: