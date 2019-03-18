В Донецке столкнулись два легковых авто (Фото). Новости

В неподконтрольном украинским властям Донецке произошло ДТП. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Как сообщают очевидцы, авария произошла 17 марта в 13:45 на перекрестке в районе «Грин Плазы»: столкнулись легковые авто «Фольксваген» и «Ланос».

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