В Донецке столкнулись два легковых авто (Фото). Новости

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В Донецке столкнулись два легковых авто (Фото)

ДН

18.03.19 09:28dnews.dn.uaНовости

Фото из соцсетей

В неподконтрольном украинским властям Донецке произошло ДТП. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Как сообщают очевидцы, авария произошла 17 марта в 13:45 на перекрестке в районе «Грин Плазы»: столкнулись легковые авто «Фольксваген» и «Ланос».

 

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