Сколько было шуму: В «ДНР» обсуждают «рывок в автобусостроении» (Фото). Новости

На неподконтрольной украинским властям части Донецкой области – проблема с транспортом. Местные жители обсуждают эту тему в соцсетях.

«Что-то я не вижу этого рывка в автобусостроении в ДНР. Год почти пиарились на трамваях и автобусах. А нет ни того, ни другого», – пишет автор поста.

Не все согласны с автором, отмечая, что автобусы «Донбасс» есть на маршрутах в Донецке и Макеевке:

Ирина: «Белые автобусы Донбасс на маршрутах есть»;

Александр: «В Макеевке много катается»;

Рауль: «В Макеевке куча, в Донецке по 77-му и 10-му маршруту»;

Елена: «И по 11-му, 4-ка, 76-й, 53-й. Сделали их на Павловском автозаводе (РФ – ред.), а собрали у нас в Донецке на Боссе! А их так мало, ибо покупают их частные извозчики, а не государство, ну и у кого есть деньги на замену транспорта».

При этом в Горловке и Енакиево новых автобусов нет:

Андрей: «То вы еще ни в Горловке, ни в Енакиево не ездили. Там автобусов новых и вовсе нет»;

Никита: «Вы в Горловке были? Это кладбище "ЛАЗов", которые лет 20 назад должны были под пресс пойти».

Также люди публикуют и иные фото. «"Межгосударственный" автобус "Донецк-Луганск"», – пишет Елена.

При этом многие жители неподконтрольной Донетчины считают, что тема новых автобусов и трамваев использовалась исключительно для пиара и обогащения «властей»:

Вадим: «Автобусостроение? Его и не было! Деньги на новостях отмыли и все. Пару десятков ростовских автобусов купили, приклеили наклейку "Донбасс" и на этом закончили...»;

Наталья: «А сколько было шуму и вранья. И трамваи, и автобусы, все у нас есть, все у нас свое… Фу»;

Владимир: «"Ташкент" хорошо бабла срубил»;

Михаил: «А кто-нибудь трамвай "наш" видел лично, не в новостях?»;

Галина: «Пишут, что завод, который трамваи собирал, закрылся за миллионные долги по з/п».

Напомним, в «ДНР» сообщили, что на «республиканском» Донецком электротехническом заводе приступили к сборке трамваев. Многие жители Донецка были уверены, что за модернизированные трамваи будут выдавать привезенные из России вагоны, что напоминает ситуацию с производством автобусов в «ДНР». В частности, в новом автобусе «Донбасс» отлетают даже приклеенные впереди буквы названия.

Также сообщалось, что в «ДНР» собрали первый «республиканский» трамвай.

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