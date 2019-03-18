В «ЛНР» на трассе перевернулся грузовой автомобиль (Фото). Новости

Вся лентаДонбассДонецкая область
Луганская область

В «ЛНР» на трассе перевернулся грузовой автомобиль (Фото)

ДН

18.03.19 08:44dnews.dn.uaНовости

Фото из соцсетей

На неподконтрольной украинским властям части Луганской области перевернулся грузовой автомобиль. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

ДТП произошло на дороге «Луганск-Красный Луч (после переименования – Хрустальный)» 15 марта, как пишут очевидцы – из-за скользкой дороги.

Читайте также:

Комментарии

Загрузка...