В «ЛНР» на трассе перевернулся грузовой автомобиль (Фото). Новости

На неподконтрольной украинским властям части Луганской области перевернулся грузовой автомобиль. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

ДТП произошло на дороге «Луганск-Красный Луч (после переименования – Хрустальный)» 15 марта, как пишут очевидцы – из-за скользкой дороги.

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