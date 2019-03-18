Сельская медицина: На Донетчине появятся три новых амбулатории. Новости

Для повышения доступности и качества сельской медицины в Константиновском районе Донецкой области этой весной построят три новые амбулатории, в том числе и в селе Кондратовка. Там медицинское учреждение будет предусматривать и жилье для врача.

Население села Кондратовка в 2 тыс. человек сейчас обслуживает семейный врач в помещении обычного жилого дома, расположенного на краю села. Новую амбулаторию строят в центре села.

По словам главного врача Константиновского Центра первичной медицинско-санитарной помощи Натальи Лихтенштейн, вкладывать деньги в ремонт жилого дома, в котором сейчас принимает семейный врач в селе Кондратовка, невыгодно. «Во-первых, и комнаты расположены так, что неудобно и для медработников, и для пациентов. Плюс он требует капитального ремонта, который планировку все равно не изменит», – отмечает она.

Стоимость строительства амбулатории в селе Кондратовка – около 7 млн грн. В эту сумму входят работы по подведению коммуникаций, приобретение медоборудования, строительство помещения под амбулаторию, а также под жилье для врача.

Как сообщила глава Константиновского районного совета Наталья Винниченко, для амбулатории в селе Кондратовка уже заказали оборудование для холла, стенды, вывески, медицинское оборудование уже получили, также выделены деньги из областного бюджета на благоустройство территории.

Кроме Кондратовки, новые амбулатории построят в Клебан Быке и Ильиновке. «В Клебан Быке и Кондратовке в амбулатории идут на практику 1-2 врача плюс жилье для врачей, так как эти амбулатории находятся далеко от города, поэтому было принято решение – с жильем. Это жилье – муниципальное. Если приезжает молодой врач, то он живет при амбулатории», – сообщила главный врач Константиновского Центра первичной медицинско-санитарной помощи Наталья Лихтенштейн.

Сейчас в Константиновском районе Донетчины на 11 сельских советов и ОТГ функционируют 9 амбулаторий и 20 фельдшерско-акушерских пунктов, в которых работают 9 семейных врачей. В целом же около 70% сельского населения уже подписали декларации с медиками.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «АКМЦ»

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