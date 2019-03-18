Международный уголовный суд расследует военные преступления на Донбассе, – эксперт. Новости

Правозащитники собрали информацию о преступлениях, которые были совершены на Донбассе, и квалифицировали их в соответствии с Римским статутом*. Об этом рассказал директор Харьковской правозащитной группы (ХПГ) Евгений Захаров.

«Наше задание было обобщить это в виде единой подачи в Международный уголовный суд. Все эти преступления мы квалифицировали в соответствии со статьями 7 и 8 Римского статута, как преступления против человечности или военные преступления», – сказал он.

По его словам, несмотря на то, что Римский статут в Украине не ратифицирован, это не имеет значения. «Международный уголовный суд, несмотря на то, что Украина не присоединилась к Римскому статуту, имеет право заниматься расследованием. Сейчас – стадия предварительного расследования. Речь о том, что он перешел к стадии расследования преступления. И я очень надеюсь, что наш иск в Международный уголовный суд убедит офис прокуроров, что есть все основания перейти к следующей стадии – стадии расследования. Мы в нем доказывали, что все основания для этого есть», – рассказал Захаров.

Директор Харьковской правозащитной группы считает, что смена антитеррористической операции (АТО) на операцию Объединенных сил (ООС) на Донбассе пока не решила проблему расследования нарушений прав человека.

Евгений Захаров акцентировал, что в Украине за годы войны на Донбассе не решили вопрос оказания помощи пострадавшим в ходе боевых действий мирным жителям. По его мнению, это связано с тем, что в государстве до сих пор нет единой системы учета ни погибших, ни раненых, ни потерявших свое жилье в результате боевых действий. По этому поводу правозащитники готовят представление в Международный уголовный суд в Гааге.

Как сообщалось ранее, в базе данных, созданной ОО «Харьковская правозащитная группа», насчитывается 26 тыс. эпизодов о пострадавших в ходе вооруженного конфликта на Донбассе.

*Римский статут Международного уголовного суда – это международный договор, учредивший Международный уголовный суд, принятый на дипломатической конференции в Риме 17 июля 1998 г. и вступивший в силу с 1 июля 2002 г. По состоянию на март 2016 г., договор подписали 139 государств, но ратифицировало 124. Россия подписала статут 13 сентября 2000 г., но до 2016 г. не ратифицировала его, а 16 ноября 2016 г. президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение об отказе России участвовать в Римском статуте.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «Черноморская ТРК»

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