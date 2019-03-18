Сводка из зоны ООС за 17 марта: Версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки зафиксировано 10 обстрелов украинских позиций, в том числе незаконные вооруженные формирования (НВФ) применяли запрещенное Минскими соглашениями вооружение. Вследствие обстрелов один украинский военный погиб, двое получили ранения. Об этом сегодня, 18 марта, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник обстрелял украинские опорные пункты:

из минометов калибрами 120 и 82 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – в районе Водяного;

из минометов калибром 120 мм – вблизи Марьинки.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» НВФ осуществляли обстрелы позиций подразделений Объединенных сил:

из минометов калибром 82 мм и из противотанковых ракетных комплексов – в районе Крымского;

из противотанковых ракетных комплексов – вблизи Новотошковского;

из минометов калибром 82 мм – в районе Золотого-4;

из минометов калибром 82 мм и автоматических станковых гранатометов – около Новолуганского;

из гранатометов различных систем – вблизи Луганского.

С начала текущих суток нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

В «ДНР» заявляют, что «подразделения ВСУ за минувшие сутки 10 раз нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 81 единица. Под огнем оказались район аэропорта на севере Донецка ("Вольво-центр") и поселок шахты "Трудовская" на западе Донецка; Ясиноватая и прилегающее к ней село Васильевка; села Октябрь (после переименования Верхнешироковское – ред.), Коминтерново (после переименования Пикузы – ред.) и Саханка. При обстрелах применялись минометы калибрами 82 мм и 120 мм, гранатометы, крупнокалиберное стрелковое и снайперское оружие».

В «ЛНР» сообщают, что «киевские силовики 4 раза за сутки обстреляли позиции ЛНР. Обстрелам подверглись районы Золотого-5, поселка городского типа Фрунзе, сел Калиновка и Желобок. Огонь велся из минометов калибром 82 мм, вооружения БМП, станковых противотанковых гранатометов СПГ, автоматических станковых гранатометов АГС и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного».