К преступлениям на Донбассе причастны не только НВФ, но и украинские военные, – эксперт. Новости

К преступлениям на Донбассе причастны и украинские военные, и эти случаи будет расследовать Международный уголовный суд. Об этом рассказал директор Харьковской правозащитной группы (ХПГ) Евгений Захаров.
«Мы для каждого вида преступления указываем количество совершенных незаконными военными формированиями и законными военными формированиями. К сожалению, такие факты имели место – были и пытки пленных, были насильственные исчезновения, убийства», – говорит он.
«Ехал парень на машине, машина очень понравилась, ее забрали, а парня убили. Потом говорили, что отпустили, и он неизвестно куда делся, родители его искали, не смогли найти, в конце концов нашли – откопали, генетическая экспертиза доказала, что это именно их сын, и его уже похоронили. И таких историй мы, к сожалению, знаем не одну. У определенной части наших силовиков такое отношение к местному населению: "Все они – сепары". Были такие вещи – абсолютно неприемлемые», – рассказал Захаров.
Он отметил, что есть факты, когда людей на подконтрольной Украине территории незаконно удерживали в СИЗО. «Много тех, кто попал в СИЗО несправедливо. И такое было тут. И мы защищали потерпевших от таких преступлений, тех, кто попал в СИЗО несправедливо, по обвинениям, которые, на наш взгляд, безосновательные. Это очень сложные процессы, и об этом можно много говорить», – отметил эксперт.
Он также сообщил, что правозащитники собрали информацию о преступлениях, которые были совершены на Донбассе, и квалифицировали их в соответствии с Римским статутом* как военные преступления и преступления против человечности, которые должен расследовать Международный уголовный суд.
Евгений Захаров акцентировал, что в Украине за годы войны на Донбассе не решили вопрос оказания помощи пострадавшим в ходе боевых действий мирным жителям. По его мнению, это связано с тем, что в государстве до сих пор нет единой системы учета ни погибших, ни раненых, ни потерявших свое жилье в результате боевых действий. По этому поводу правозащитники готовят представление в Международный уголовный суд в Гааге.
Как сообщалось ранее, в базе данных, созданной ОО «Харьковская правозащитная группа», насчитывается 26 тыс. эпизодов о пострадавших в ходе вооруженного конфликта на Донбассе.
*Римский статут Международного уголовного суда – это международный договор, учредивший Международный уголовный суд, принятый на дипломатической конференции в Риме 17 июля 1998 г. и вступивший в силу с 1 июля 2002 г. По состоянию на март 2016 г., договор подписали 139 государств, но ратифицировало 124. Россия подписала статут 13 сентября 2000 г., но до 2016 г. не ратифицировала его, а 16 ноября 2016 г. президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение об отказе России участвовать в Римском статуте.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «Черноморская ТРК»
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