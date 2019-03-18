В «ЛНР» молодая женщина забила молотком собутыльницу. Новости

В неподконтрольном украинским властям Миусинске-1 (Луганская обл.) 13 марта на территории частного домовладения был обнаружен труп неустановленной женщины с признаками насильственной смерти. Об этом говорится в видеосюжете «МВД ЛНР».

«23 февраля текущего года компания, состоящая из 3-х человек, употребляли спиртные напитки. После изрядно выпитого между женщинами 1996 и 1961 года рождения возник конфликт, в результате которого гражданка 1996 года рождения нанесла несколько ударов потерпевшей по голове молотком. От полученных травм последняя скончалась», – заявили в «полиции».

Подозреваемая задержана. «Я ее била молотком – по голове», – пояснила задержанная.

В «МВД ЛНР» утверждают, что получены «признательные показания, изъяты вещественные доказательства и проводятся дальнейшие следственные действия».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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