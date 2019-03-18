Законодательство Украины не готово к расследованию военных преступлений, – эксперт. Новости

Законодательство Украины не готово к расследованию военных преступлений на Донбассе, которые рассматривает Международный уголовный суд, но ситуация может измениться. Об этом рассказал директор Харьковской правозащитной группы (ХПГ) Евгений Захаров.

«Те квалификации преступлений, которые есть в Уголовном кодексе, можно было бы обойтись и ними, но если говорить о квалификации преступлений против человечности и военных преступлений, то нет соответствия в нашем Уголовном кодексе Римскому статуту*, а это необходимо сделать», – говорит он.

«Сейчас разработан законопроект, и он внесен в парламент, который такое соответствие устанавливает. В этом смысле процесс идет, но не так быстро, как хотелось бы. Кстати, присоединение [Украины] к Римскому статуту должно произойти в июне этого года», – отметил Захаров.

По его словам, законодательство Украины можно приводить в соответствии с международными нормами синхронно с расследованием военных преступлений в Международном уголовном суде. «Была бы политическая воля. Тут очень важно, что Международный уголовный суд берет к рассмотрению дела, если государство не может или не хочет расследовать эти преступления. К сожалению, в нашем иске мы как раз доказывали, что наше государство или не может, или не хочет расследовать эти преступления», – сообщил эксперт.

«Мы с этим непосредственно столкнулись, потому что заставляли наши государственные органы открывать уголовные производства по тем фактам, которые мы нашли. Это было очень сложно, это было очень непросто. Таких случаев было 255. Некоторые открыли. Это все подследственность СБУ, поскольку до 30 апреля прошлого года у нас была АТО, и все это квалифицировалось как террористические преступления», – сказал правозащитник.

Он добавил, что после переименования АТО в ООС (операцию Объединенных сил) ситуация с расследованием военных преступлений на Донбассе не изменилась: «Но военная прокуратура не имеет права расследовать военные преступления, она это передает ГБР (Государственному бюро расследований, – прим. ред.), а ГБР складирует все эти дела, и ничего не делает, потому что опять же – нет ресурса, у них еще меньше его, чем в СБУ на сегодняшний день. По штатному расписанию, у них в целом должно быть 1,5 тыс. следователей, которых еще и нет».

Как сообщалось ранее, в базе данных, созданной ОО «Харьковская правозащитная группа», насчитывается 26 тыс. эпизодов о пострадавших в ходе вооруженного конфликта на Донбассе.

*Римский статут Международного уголовного суда – это международный договор, учредивший Международный уголовный суд, принятый на дипломатической конференции в Риме 17 июля 1998 г. и вступивший в силу с 1 июля 2002 г. По состоянию на март 2016 г., договор подписали 139 государств, но ратифицировало 124. Россия подписала статут 13 сентября 2000 г., но до 2016 г. не ратифицировала его, а 16 ноября 2016 г. президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение об отказе России участвовать в Римском статуте.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «Черноморская ТРК»

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