Рядом детский сад: В «ДНР» пуля с полигона НВФ попала в машину (Фото). Новости

В неподконтрольном украинским властям Енакиево (Донецкая обл.) пуля попала в автомобиль. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Как пишет очевидец, пуля прилетела с полигона – во время учений незаконных вооруженных формирований. Инцидент произошел в поселке Карло-Марксово в Енакиево. «Результаты учений 14.03.2019. Прилет пули 7.62 в заднюю дверь, предположительно, с полигона. Пуля потеряла силу и пробила внешний лист металла двери и разбила стекло. А рядом детский сад… Этой дорогой ходят в школу школьники. Хорошо, что никого не задело. Кто за это будет отвечать?», – пишет Иван.

Местные жители спорят о том, могла ли прилететь пуля с полигона, и вспоминают иные подобные случаи:

Талия: «Да никто не будет, уже был прилет на 40-летие в дом, никто не ответил»;

«Собака»: «Дом восстановили»;

Талия: «А если бы люди погибли? Их бы тоже восстановили?»;

Жанна: «На Верхней Крынке (Макеевка – ред.) в 2015 половину улицы расфигачили ученики, благо, без жертв. И дома быстро восстановили. Так что всякое бывает»;

«Собака»: «Это какой район?»;

Наталья: «Это Карло»;

Анюта: «Какая это улица?»;

Иван: «Маяковского. Там, где почта»;

Лариса: «Маяковского»;

Анюта: «С полигона, в таком случае, прилет исключен»;

Иван: «1,5 км по прямой… Эксперт подтвердил»;

«Necro Mancer‏»: «Карло-Марксово, ул. Маяковского, 14/03/19, неведомо откуда в автомобиль прилетела пуля 7,62 мм».

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