Рядом детский сад: В «ДНР» пуля с полигона НВФ попала в машину (Фото). Новости

В неподконтрольном украинским властям Енакиево (Донецкая обл.) пуля попала в автомобиль. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.
Как пишет очевидец, пуля прилетела с полигона – во время учений незаконных вооруженных формирований. Инцидент произошел в поселке Карло-Марксово в Енакиево. «Результаты учений 14.03.2019. Прилет пули 7.62 в заднюю дверь, предположительно, с полигона. Пуля потеряла силу и пробила внешний лист металла двери и разбила стекло. А рядом детский сад… Этой дорогой ходят в школу школьники. Хорошо, что никого не задело. Кто за это будет отвечать?», – пишет Иван.
Местные жители спорят о том, могла ли прилететь пуля с полигона, и вспоминают иные подобные случаи:
- Талия: «Да никто не будет, уже был прилет на 40-летие в дом, никто не ответил»;
- «Собака»: «Дом восстановили»;
- Талия: «А если бы люди погибли? Их бы тоже восстановили?»;
- Жанна: «На Верхней Крынке (Макеевка – ред.) в 2015 половину улицы расфигачили ученики, благо, без жертв. И дома быстро восстановили. Так что всякое бывает»;
- «Собака»: «Это какой район?»;
- Наталья: «Это Карло»;
- Анюта: «Какая это улица?»;
- Иван: «Маяковского. Там, где почта»;
- Лариса: «Маяковского»;
- Анюта: «С полигона, в таком случае, прилет исключен»;
- Иван: «1,5 км по прямой… Эксперт подтвердил»;
- «Necro Mancer»: «Карло-Марксово, ул. Маяковского, 14/03/19, неведомо откуда в автомобиль прилетела пуля 7,62 мм».
Читайте также:
Комментарии