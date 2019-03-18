13 дней до выборов президента Украины: В МВД рассказали о подготовке. Новости

С начала избирательной кампании правоохранители зарегистрировали более 3-х тыс. заявлений о правонарушениях. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 18 марта, в ходе брифинга в Киеве рассказал глава координационного штаба МВД Украины Иван Стойко.

«Остается 12 дней до, как мы говорим, "тихого дня" – до субботы перед днем выборов. 31 марта – воскресенье. Сегодня мы можем говорить, что избирательная кампания в самом разгаре», – сказал он.

По его словам, в ходе избирательной кампании есть много моментов, в которые требуется вмешательство правоохранительных органов, и МВД на это реагирует.

«До 22 марта окружные избирательные комиссии будут взяты под круглосуточную охрану, с 23-го – получат избирательные бюллетени, и с 27-го по 29-е они будут доставлены на участковые избирательные комиссии», – сообщил Стойко.

Он проинформировал, что с начала избирательной кампании на сегодняшний день правоохранители зарегистрировали 3305 заявлений о правонарушениях. «Из них больше всего – это в городе Киеве – 413, в Сичеславской области – 329 и в Донецкой – 205», – заявил глава координационного штаба МВД Украины.

Напомним, 31 марта 2019 года пройдут очередные выборы президента Украины. Первоначально ЦИК зарегистрировала 44 кандидата для участия в них. В итоге, окончательно в гонке решили принять участие 39 кандидатов.

В предварительный список избирателей по состоянию на 31.01.2019 включены 35 млн 582 тыс. 184 украинца, из всех регионов наибольшее их число представлено в Донецкой области. При этом 57% избирателей Донецкой и Луганской областей зарегистрированы за линией разграничения.

Переселенцы и жители неподконтрольной Украине территории также могут принять участие в голосовании. Для этого необходимо изменить адрес голосования, заранее (до 25 марта) обратившись в отдел Государственного реестра избирателей по месту вашего пребывания в день выборов или месту регистрации в качестве внутренне перемещенного лица (ВПЛ). Переселенцы на собственном опыте констатируют, что данная процедура занимает не более 10-ти минут.

Проверить наличие своего имени в списке избирателей можно онлайн.

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