На выборах президента Украины будет рекордное число международных наблюдателей. Новости

За выборами президента Украины будет следить рекордное количество международных наблюдателей. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 18 марта, в ходе брифинга в Киеве рассказал глава координационного штаба МВД Украины Иван Стойко.

«На этих выборах у нас будет невероятное количество наблюдателей – наибольшее за время избирательных кампаний в Украине. Это ориентировочно около 1,5 тыс. человек, из них сейчас зарегистрировано 742 официальных наблюдателя. Это от иностранных государств, а также от разных международных организаций», – сказал он.

По его словам, с начала избирательной кампании правоохранители зарегистрировали более 3-х тыс. заявлений о правонарушениях. «Всего по указанным фактам сегодня открыто 175 уголовных производств, из которых 75 связаны с нарушением избирательного законодательства, 102 – связаны с проведением предвыборной агитации. 24 лицам сообщено о подозрении по 14 уголовным производствам, по 3-м производствам – направлено на рассмотрение в суд. По 592 фактам сейчас проводится проверка», – сообщил Стойко.

Напомним, 31 марта 2019 года пройдут очередные выборы президента Украины. Первоначально ЦИК зарегистрировала 44 кандидата для участия в них. В итоге, окончательно в гонке решили принять участие 39 кандидатов.

В предварительный список избирателей по состоянию на 31.01.2019 включены 35 млн 582 тыс. 184 украинца, из всех регионов наибольшее их число представлено в Донецкой области. При этом 57% избирателей Донецкой и Луганской областей зарегистрированы за линией разграничения.

Переселенцы и жители неподконтрольной Украине территории также могут принять участие в голосовании. Для этого необходимо изменить адрес голосования, заранее (до 25 марта) обратившись в отдел Государственного реестра избирателей по месту вашего пребывания в день выборов или месту регистрации в качестве внутренне перемещенного лица (ВПЛ). Переселенцы на собственном опыте констатируют, что данная процедура занимает не более 10-ти минут.

Проверить наличие своего имени в списке избирателей можно онлайн.

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