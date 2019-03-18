Ситуация в пунктах пропуска днем 18 марта. Новости

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Ситуация в пунктах пропуска днем 18 марта

ДН

18.03.19 14:41dnews.dn.uaНовости

Фото: Госпогранслужба Украины

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 18 марта, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Марьинка»:

  • Олег: «9:55. Марьинка в Украину: льгота 50/100».

КПВВ «Новотроицкое»:

  • Юля: «10:40. В Еленовке в льготе 90 машин»;
  • «Jujik»: «11:41. Только что маму отвез в Еленовку на автобус, в сторону Мариуполя машины стоят до сих пор на церкви, льгота 1/3 (около 60 авто), это по состоянию на 11:40 мск»;
  • Анита: «12:07. В Еленовке в сторону Волновахи: основная за поворот, льгота 70 авто».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.

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