Ситуация в пунктах пропуска днем 18 марта. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 18 марта, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Марьинка»:

Олег: «9:55. Марьинка в Украину: льгота 50/100».

КПВВ «Новотроицкое»:

Юля: «10:40. В Еленовке в льготе 90 машин»;

«Jujik»: «11:41. Только что маму отвез в Еленовку на автобус, в сторону Мариуполя машины стоят до сих пор на церкви, льгота 1/3 (около 60 авто), это по состоянию на 11:40 мск»;

Анита: «12:07. В Еленовке в сторону Волновахи: основная за поворот, льгота 70 авто».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.

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