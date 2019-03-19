Юные изобретатели из Луганской области готовятся удивить своими проектами (Фото). Новости

Юные изобретатели из Луганской области готовят свои ІТ-разработки для участия в ежегодном форуме интернет-вещей. Проект финансируется Европейским союзом и дает возможность молодым ученым реализовать свой потенциал.

Андрей Крохмаль изобрел электронную ударную установку, которая состоит из контроллера и пейдеров, внутри каждого из которых находится датчик ударов. Над своим изобретением школьник работал 4 месяца, теперь усовершенствует ее. Себестоимость разработки – 1 тыс. грн. «Существует много ударных установок, электронных, но они – профессиональные, и стоят очень дорого. Мой вариант стоит гораздо дешевле, и разработан для того, чтобы любой смог заниматься барабанами, игрой на барабанах», – рассказал юный изобретатель.

Фото: скриншот видео ТК «UA: Донбасс»

На счету Александра Арделя – 5 разработок. Сейчас юноша работает над устройством, которое измеряет показатели организма. «У нас есть датчик пульса, который должен располагаться на пальце. С него будет считываться пульс. Мы планируем получать данные и прогнозировать наличие неврологических заболеваний у человека, который будет носить наше устройство», – отмечает он.

Фото: скриншот видео ТК «UA: Донбасс»

Физиологические показатели состояния здоровья человека отслеживает и созданная Татьяной Скуридиной программа для мобильных телефонов. «Она работает на основе данных, собранных с экрана телефона, и данных, собранных с акселерометра, который находится в телефоне», – говорит изобретательница.

Фото: скриншот видео ТК «UA: Донбасс»

Свои разработки молодые ученые планируют представить в декабре на ежегодном форуме интернет-вещей, где надеются найти бизнес-партнеров для продвижения своих идей в массы.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UATV»