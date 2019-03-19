Львовская мастерица создает из глины из Донбасса уникальный кафель (Фото). Новости

Жительница Львова Оксана Чепурная занимается традиционным украинским искусством почти 40 лет. Кафелем облицовывали печи 100 лет назад. Сейчас – это также модная отделка интерьера.

«Это роспись ангобами – все ручная работа. Это полностью моя авторская работа. Здесь не повторяется ни один рисунок. Мне хочется показать не только качество, но и свое творчество», – поясняет мастер.

Оксана Чепурная начала работать над технологией изготовления кафеля почти 40 лет назад. Хотела, чтобы ее плитка была похожа на керамику. С каждым годом она совершенствует свои навыки. Большинство необходимых заготовок мастер и ее помощники делают сами.

«Мы все здесь работаем над тем, чтобы сделать наше производство еще лучше, и чтобы оно было по европейским стандартам. Главное наше достижение – мы теперь можем изготовить крупную плитку. Если когда-то это были не более 20х20 см, то сейчас можем сделать высоту или ширину 1,2 м – это очень сложно по технологии», – рассказывает директор львовской мастерской кафеля.

Основной материал, с которым работает ее предприятие, глина из Донецкой области, которая считается лучшей в Украине.

«В форму с узором заливаем глину. Заливаем в течение нескольких часов, чтобы была необходимая толщина. Глина оседает и становится как пластилин. Потом оставляем материал на 1-2 недели в покое», – говорит мастер по изготовлению изразцов Андрей Бонзыло.

После того, как кафель высохнет, его покрывают специальной глазурью, которая придает ему цвет и блеск, затем изразцы выпекают при температуре 1 тыс. градусов в специальной печи.

Кроме традиционного, львовская мастерица создает и уникальный кафель в стиле фляндровка. Это плитка с ручной росписью. Ее изготовление требует особых усилий. «За минуту глина может засохнуть, и уже не потянется, поэтому все надо делать быстро. Такое повторить я уже не смогу, даже если бы хотела, оно никогда уже не выйдет идентичным этому узору», – отмечает Оксана.

Львовский кафель заказывают в Польше, Чехии, Голландии. Заработанные от продажи деньги художница вкладывает в совершенствование своего производства, а в будущем планирует открыть музей кафеля.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UATV»