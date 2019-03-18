Тина Кароль выбрала 18-летнего парня из Константиновки в следующий этап шоу «Голос страны» (Видео). Новости

Житель Константиновки (Донецкая обл.), 18-летний Даниил Однораленко прошел в следующий этап популярного песенного конкурса «Голос страны».

«То, что я в "Голосе", для меня был шок, но я хочу собраться и бороться дальше», – сказал перед выступлением константиновец.

Во время «слепых прослушиваний» Даниил Однораленко удивил зрителей и тренеров необычным мелодичными тембром голоса, исполнив композицию «Космические чувства». Он также рассказал о себе. «Я из города Константиновка. Это маленький город в Донецкой области, крайний пункт перед оккупированными территориями, куда приходят поезда со всей Украины», – рассказал исполнитель.

«В нашем городе очень сложно жить, потому что творческий человек не может найти себя. Я очень люблю творчество Тины Кароль, потому что когда утром я выхожу на улицу, то вижу какую-то серость, песни Тины дают мне вдохновение продолжать свой творческий путь и не опускать руки», – рассказывал Даниил Однораленко перед своим первым выступлением на шоу.

Попав в команду Тины Кароль после «слепых прослушиваний», Однораленко на данном этапе конкурса – песенных ринговых боев вместе с соперницей Дарьей Ворончук исполнил лирическую песню A Great Big World & Christina Aguilera – Say Something.

По мнению звездных тренеров шоу, этот дуэт был одним из лучших на эфире вчера, 17 марта. И все же тренер Тина Кароль отдала предпочтение парню из Константиновки. «Далее в сложный очень этап, который является, возможно, трамплином, возможно, и нет, к прямым эфирам, я хочу взять Даниила», – сказала Кароль.

Таким образом, Даниил Однораленко будет участвовать в вокальных «нокаутах», после которых начнутся прямые эфиры шоу.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «1+1»