Рейд на дорогах: Полицейские взялись за водителей и пешеходов в Покровске (Видео). Новости

В Покровске (до переименования – Красноармейск, Донецкая обл.) за две недели полицейские обнаружили 39 пьяных водителей. Чтобы дисциплинировать автомобилистов, правоохранители проводят в городе рейды.

Так, сегодня, 18 марта, дежурный патруль отправился на отработку. На дорогах Покровска – рейд по безопасности движения. Александр ехал без ремня безопасности. Это нарушение на полсотни гривен. Водитель оправдывается. «Спешим, все спешка, поэтому не пристегнулись. А так, в основном, пристегиваемся», – сказал он.

Водителю Владимиру выписали штраф – более трехсот гривен, из-за технической неисправности автомобиля – нет «поворотника» и бампера. Если «схватят» во второй раз – лишат прав. Сам мужчина уверяет, что запчасти со своей старенькой «семерки» потерял.

Водители к проверкам отнеслись с пониманием:

«Нормально, проверили документы. Все, как полагается»;

«Все отработки всегда нужны, должны быть правила дорожного движения. Есть закон, значит нужно исполнять».

Контролировали и пешеходов. Женщина бежала под колеса при полицейских. «Так удобней было. Не погибла бы», – сказала она.

«Этим предусматривается штраф 51 гривна, но на первый раз мы вас не будем наказывать», – объяснил полицейский.

Как уверяют правоохранители, вышли на отработку, чтобы предупредить ДТП. «Наша цель – отработка города Покровска и его района на уменьшение аварийности на дорогах со стороны водителей транспортных средств и пешеходов. Рейд продлится до конца марта», – сообщил полицейский сектора реагирования Покровского отдела полиции Сергей Костыря.

Сейчас в городе увеличили количество дежурных патрулей.

Источник: ТК «Донбасс»

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