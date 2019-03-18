В Мариуполе закроют одну из школ, потому что убыточная (Видео). Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) со следующего учебного года прекращает работу общеобразовательная школа № 32. Сегодня, 18 марта, обеспокоенные родители и возмущенные педагоги организовали собрание, чтобы решить, как быть дальше.

В этой школе семиклассник Сергей учится с первого класса. Говорит, здесь также учились его старший брат и мать. «Это очень плохая новость для меня, так как я не знаю, в какую школу перейти», – сказал он.

Волнуются и другие ученики. «Мне нравится эта школа, она хорошая, здесь люди нормальные, адекватные, учителя добрые», – делится семиклассница Дарина.

Трое детей Ирины Рашевской тоже посещают эту школу. А сама женщина работает здесь учительницей истории. «Ну, 9 класс я уже свыклась, хорошо, мы пойдем после 9 класса. А теперь то, что еще и двух младших надо куда-то определять. И сама останусь без работы. Свободных мест учителей по городу практически нет», – говорит она.

Преподаватель украинского языка и литературы Галина Яшарова также переживает из-за рабочего места. Говорит, узнала о закрытии школы из интернет-переписки учеников и растерялась, что же делать. «Ну, естественно, искать новую работу, потому что как-то жить же надо. Где ее искать – неизвестно. То есть, если я здесь пешком хожу, да, то если меня отправят на Восточный, естественно, я туда не поеду работать», – поделилась учительница.

На собрание в школу пришли обеспокоенные родители. Сын переселенки Юлии Мальгиной уже сменил родную школу на эту. Снова переводить мальчика женщина не хочет, да пока и не знает, куда. «Есть очень маленькая школа, которая переполнена. Есть еще тридцать третья школа, она находится очень далеко. Проезд подорожал», – сказала мать восьмиклассника.

Директор ООШ № 32 Игорь Милютин признается, что о закрытии узнал случайно, когда получил смету. На месте выделенных из бюджета денег с 1 сентября одни нули. «Там же в бухгалтерии сказали: "А вашу школу с 1 сентября закрывают". Кто принимал решение – непонятно. Аргумент один: что у нас всего 220 детей, мол, не так много, поэтому школу надо закрыть», – рассказал он.

Как сообщили в департаменте образования, школа – убыточная. Поэтому в сентябре ученикам и персоналу надо готовиться к переходу в другое учебное заведение. «Прорабатывается вопрос 31-ой школы, прорабатывается вопрос перехода детей в 33-ю школу. 33-я школа готова принять полностью с классами этих детей. То есть с учителями со своими. Будут те же преподаватели, те же одноклассники будут рядом. Будем смотреть на трудоустройство "моповцев", это специалистов. Мы проанализировали, там, по-моему, 50% у них пенсионеров. А 50% будем смотреть, где, по каким школам можно трудоустроить людей», – сообщила директор департамента образования Мариупольского городского совета Татьяна Братчикова.

Здание собираются реконструировать в социальное общежитие. Деньги на это планируется получить от международных партнеров.

Источник: ТК «Донбасс»

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