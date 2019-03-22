Думали, у вас там караул: Житель Донецка проехал по центральным районам (Видео). Новости

Житель неподконтрольного украинской власти Донецка Сергей Прошкин проехал по трем районам города, и показал, как они выглядят в марте.
Начинает он свой путь с Калининского района – бульвар Шевченко, Калининский рынок и доезжает до Крытого рынка.
Далее он демонстрирует Ворошиловский район города – едет по центральной улице Артема, сворачивает на бульвар Пушкина и переезжает на улицу Университетская. По Университетской движется к ТРЦ «Золотое кольцо», далее – Автостанция «Центр» (в народе именуемая «Яма»).
Особый акцент дончанин делает на Торговом центре «Континент». Он отмечает, что «бутиков полно – все работают». Но на видео показано, что при этом покупателей не так много, пустуют и столики внутренних кафе.
Дончанин продолжает своей путь по начальной части улицы Артема, выезжает на площадь Ленина. Затем – Киевский район: «Детский мир», ТРЦ «Донецк сити», где Сергей сворачивает на улицу Челюскинцев, доезжает до стадиона «Донбасс арена» и, поворачивая на проспект Мира, вновь въезжает в Калининский район города.
Виды города особенно удивили россиян, которые никогда не были в Донецке, и знают о городе только из сообщений росСМИ:
- Марина: «Мы думали, у вас там караул, а у вас красота!»;
- Галя Д.: «Я думала у вас там полный ужас , а так вроде бы и ничего, жить можно»;
- Мила: «Интересно увидеть город, где никогда не был. И, скорее всего, и не будешь»;
- Галина: «Да, какой большой и красивый город, улицы чистые, а не то, что мы думали»;
- «Hunter»: «Я че-то думал, что у вас там все разбито, а тут чистота и порядок. У нас [в России] в областной центр заезжаешь, так там похуже. Только что не гибнет никто»;
- Анатолий: «Весна ранняя, зелени нет. Представляю, как красиво, когда все расцветет!!»;
- «Wold Got»: «Тихо, спокойно – без людей».
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