Думали, у вас там караул: Житель Донецка проехал по центральным районам (Видео). Новости

Житель неподконтрольного украинской власти Донецка Сергей Прошкин проехал по трем районам города, и показал, как они выглядят в марте.

Начинает он свой путь с Калининского района – бульвар Шевченко, Калининский рынок и доезжает до Крытого рынка.

Далее он демонстрирует Ворошиловский район города – едет по центральной улице Артема, сворачивает на бульвар Пушкина и переезжает на улицу Университетская. По Университетской движется к ТРЦ «Золотое кольцо», далее – Автостанция «Центр» (в народе именуемая «Яма»).

Особый акцент дончанин делает на Торговом центре «Континент». Он отмечает, что «бутиков полно – все работают». Но на видео показано, что при этом покупателей не так много, пустуют и столики внутренних кафе.

Дончанин продолжает своей путь по начальной части улицы Артема, выезжает на площадь Ленина. Затем – Киевский район: «Детский мир», ТРЦ «Донецк сити», где Сергей сворачивает на улицу Челюскинцев, доезжает до стадиона «Донбасс арена» и, поворачивая на проспект Мира, вновь въезжает в Калининский район города.

Виды города особенно удивили россиян, которые никогда не были в Донецке, и знают о городе только из сообщений росСМИ:

Марина: «Мы думали, у вас там караул, а у вас красота!»;

Галя Д.: «Я думала у вас там полный ужас , а так вроде бы и ничего, жить можно»;

Мила: «Интересно увидеть город, где никогда не был. И, скорее всего, и не будешь»;

Галина: «Да, какой большой и красивый город, улицы чистые, а не то, что мы думали»;

«Hunter»: «Я че-то думал, что у вас там все разбито, а тут чистота и порядок. У нас [в России] в областной центр заезжаешь, так там похуже. Только что не гибнет никто»;

Анатолий: «Весна ранняя, зелени нет. Представляю, как красиво, когда все расцветет!!»;

«Wold Got»: «Тихо, спокойно – без людей».

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