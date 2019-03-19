На 3 часа дольше: В «ДНР» рассказали, чем работа их пунктов пропуска отличается от украинских КПВВ. Новости

Загруженность контрольно-пропускных пунктов «ДНР» на линии соприкосновения с Украиной существенно выше, чем на пунктах пропуска с Россией. Об этом в интервью местной газете рассказал глава «службы пограничной охраны МГБ ДНР» Георгий Рыжих.

Он утверждает, что в осенне-зимний период из-за разницы в 1 час между киевским и московским временем (по которому живет «республика») КПП «ДНР» работают до 2-3 часов дольше, чем украинские контрольные пункт въезда-выезда (КПВВ).

«Украиной разработан временной норматив открытия и закрытия пунктов пропуска: с 08:00 до 19:00. Соответственно, мы вынуждены привязываться к их графику. Пропуск на выезд мы начинаем на полчаса-час раньше, чем открываются украинские пункты, чтобы люди смогли, пройдя "серую" зону, подойти к контролю вовремя. На въезд мы работаем до последнего гражданина», – сказал Рыжих.

Он добавил, что на выезд в вечернее время норматив ужесточен: если украинские КПВВ закрываются в 19:00, то в 18:30 на КПП «ДНР» людей на выезд из «республики» уже не пускают.

«Таким образом, у них смена – 11 часов, у нас – на два-три часа больше. Поэтому нагрузка на наш личный состав на порядок выше», – считает глава «пограничной службы ДНР».

Тут же Рыжих пожаловался, что на «республиканских» КПП не хватает сотрудников. «Знаете, кадровый голод существовал всегда. А сейчас эта проблема стоит особо остро... Я говорил и еще повторю, какой бы ни была инфраструктура на пунктах пропуска, но если там не будет личного состава, этот пункт будет мертвым», – дополнил он.

Рыжих также констатировал, что нагрузка на «границу» между «ДНР» и Россией ниже, чем на линию соприкосновения с Украиной. Тем не менее, и здесь есть проблемы с очередями. «На пункты пропуска с Российской Федерацией нагрузка зависит от сезона или праздничных дней. В весенне-летний, курортный сезон, пассажиропоток в направлении России, конечно, увеличивается», – уточнил он.

Также «пограничник» посетовал, что жители для переезда в Россию предпочитают КПП «Успенка», в результате чего именно здесь отмечаются основные очереди и проблемы. «Многие почему-то забывают, что кроме международного пункта пропуска "Успенка", работают "Мариновка" и "Новоазовск". Именно на пункте пропуска "Успенка" отмечается наибольшая загруженность. Зачастую в такой ситуации отправляясь на "Успенку", люди, пусть и выигрывают в расстоянии, но проигрывают во времени, тратя его на простой в очереди. Отсюда мы снова сталкиваемся с жалобами на наших военнослужащих, которые якобы медленно делают свою работу. Но ведь они такие же люди, как и все остальные, точно также физически устают из-за большой нагрузки», – сказал он.

Рыжих также заверил, что для оформления пропуска действуют единые нормативы как для КПП на линии соприкосновения, так и для пунктов пропуска в Россию. «Существует единый норматив по пересечению будь то границы с Россией, будь то линии соприкосновения с Украиной. Для оформления одного лица уходит от полутора до двух минут, в зависимости от того первый раз он пересекает границу или нет. Соответственно, если гражданин пересекал границу неоднократно, процедура проходит быстрее. Кроме этого, уходит время на досмотр транспортного средства», – продолжил он.

Также «пограничники ДНР» фиксируют случаи незаконного пересечения их «границы». «Были попытки пересечь и линию соприкосновения, и границу с Россией. Причем случалось и такое, что нарушитель пытался пройти не просто в обход пункта пропуска, а непосредственно саму линию границы. Такие попытки пресекаются, нарушители привлечены и к административной, и к уголовной ответственности», – резюмировал Рыжих.

Напомним, что Рыжих также пояснил неудовлетворительную работу контрольно-пропускных пунктов «ДНР» нехваткой бюджета, отсутствием единой базы данных пересекающих линию разграничения, а многочисленные жалобы на «пограничников» тем, что на линии разграничения кроме них работают представители многих смежных структур, которые при конфликтах представляются «пограничниками».

Отметим, что на линии разграничения между подконтрольной и неподконтрольной частью Донецкой области в настоящее время работают только 4 контрольно-пропускных пункта. Пересечение линии разграничения сторон разрешено пешеходам и транспортным средствам через:

КПП «Горловка» («ДНР») – украинский КПВВ «Майорское» (северное направление, Горловка – Бахмут),

КПП «Еленовка» («ДНР») – украинский КПВВ «Новотроицкое» (южное направление, Донецк – Мариуполь),

КПП «Октябрь» («ДНР») – украинский КПВВ «Гнутово» (южное направление, Донецк – Мариуполь),

КПП «Александровка» («ДНР») – украинский КПВВ «Марьинка» (западное направление, Донецк – Марьинка).

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