На Луганщине украинские десантники укрепляют позиции на передовой (Фото). Новости

На Луганщине, несмотря на объявленное перемирие, обстрелы полностью не прекращаются. Украинские военные же используют «режим тишины» для укрепления своих позиций на передовой. Пока нет наступления, главная цель – не допустить прорыва противника.

Военнослужащий ВСУ Алексей родом из прифронтового г. Золотое (Луганская обл.), почти 5 лет его родной населенный пункт находится под обстрелами противника. Несмотря на это, мужчина не покидал дом, а в начале 2017 года подписал контракт с ВСУ. «Хотелось домой вернуться, нормально, чтоб не стреляли, чтоб ребенок не пугался при каждом шуме – кастрюля упала, а он прятаться начинает», – говорит он.

Вместе с сослуживцами Алексей сейчас обороняет позиции ВСУ на Луганщине вблизи г. Счастье. Его подразделение десантно-штурмовых войск закреплено в полях, далеко от населенного пункта, при этом позиции противника – в одном из дачных сел на неподконтрольной Украине территории.

«Противник не хочет выходить из населенного пункта, полностью сосредоточен в населенном пункте. Наше подразделение же полностью находится в поле. Возле нас нет никаких населенных пунктов. Мы стоим перед нашими людьми, а противник вперед выставляет мирных жителей», – отмечает боец ВСУ Андрей.

«Каждый военнослужащий десантно-штурмовых войск и наше подразделение не допускают нарушения Минских договоренностей. Наши подразделения, если и открывают огонь в ответ, то только в том случае, если есть угроза жизни военнослужащих. В настоящее время такой угрозы нет», – добавил он.

Несмотря на объявленное перемирие, обстрелы со стороны «ЛНР» здесь не прекращаются. В основном стреляют ночью и не прицельно. «Провоцируют, чтобы мы открывали огонь по ним. Они понимают, что, если они конкретно попытаются двинуться в нашу сторону, у них вариантов нет», – сказал боец ВСУ Алексей.

Украинские военные углубляют окопы, в частности для бани и кухни. «Как мы приехали, все постройки были над землей. Решили обезопасить кухню от обстрелов, от всего», – рассказал военнослужащий ВСУ Олег.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «5 канал»

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