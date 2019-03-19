Переговоры по миротворцам на Донбассе возобновятся после выборов, – Порошенко. Новости

После президентских выборов в Украине президент России Владимир Путин будет вынужден возобновить переговоры по реализации Минских договоренностей, поэтому работа по введению миротворческой миссии ООН на Донбасс будет активизирована. Об этом заявил президент Петр Порошенко.

«Сразу же после выборов президента, когда Путин будет вынужден обеспечить возобновление переговоров по реализации Минских договоренностей и возобновлению переговоров о восстановлении суверенитета Украины в Крыму, можно будет перейти для обсуждения в Совете безопасности ООН вопроса о введении миссии миротворцев – классической и в соответствии со стандартами ООН», – сказал он.

«Сегодня львиная часть стран-членов ООН, включая всех постоянных членов ООН, кроме Российской Федерации, готовы вводить миротворческую миссию как необходимый составной компонент пакета мер безопасности для имплементации "Минска"», – заявил Порошенко.

Президент Украины подчеркнул, что введение миротворцев на Донбасс будет способствовать возврату неподконтрольных ныне территорий под украинскую юрисдикцию.

«Оккупационные войска РФ должны уйти из Донбасса, тяжелая артиллерия и техника должны быть выведены за границы оккупированных территорий. У нас на сегодняшний день позиция разоружения незаконных вооруженных формирований, так называемых "народных милиций", "полиций" и всего другого – будут немедленно разоружены "голубыми касками" ООН. И будет создан необходимый компонент для восстановления политической деятельности украинских партий на территории оккупированного Донбасса, и мы сможем начинать политический процесс», – пояснил глава государства.

Напомним, 31 марта 2019 года пройдут очередные выборы президента Украины. Первоначально ЦИК зарегистрировала 44 кандидата для участия в них. В итоге, окончательно в гонке решили принять участие 39 кандидатов.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «ICTV»»

Читайте также: