Санкции против России не продлеваются автоматически, – Порошенко. Новости

Украинские дипломаты успешно ведут переговоры о введении санкций против России на международных платформах ради восстановления территориальной целостности страны. Об этом рассказал президент Украины Петр Порошенко.

«Первое – это расширение санкционного компонента против Российской Федерацией в связи с оккупацией Крыма. Вторая позиция – это "Азовский пакет" санкций в отношении немедленной деоккупации Керченского пролива и Азовского моря, восстановление свободы судоходства», – сказал он.

«Третья позиция – это координация усилий по судебным процессам, в том числе в международном суде ООН против РФ в связи с нарушением ряда конвенций ООН. Координация этой работы на уровне украинского государства сделана и сегодня будет расширена работа по имплементации ряда соответствующих исков», – заявил Порошенко.

Глава государства также проинформировал, что Счетная палата Украины начала подсчет убытков, нанесенных российской агрессией в связи с аннексией Крыма и войной на Донбассе.

«Не нужно, чтобы складывалось впечатление, что санкции автоматически продлеваются сами по себе. Санкции продлеваются, поскольку Украина способна занимать позицию консолидации общества в требованиях к Российской Федерации по восстановлению нашего суверенитета. Следующий раз санкции должны будут продлеваться в июне», – сообщил президент Украины.

«И какое решение будут принимать и Совет ЕС, и США, будет зависеть от того, насколько Украина консолидирована, насколько решительно будет действовать украинская власть, чтобы защищать свой суверенитет», – добавил Порошенко.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «ICTV»»

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