В Украине будут активизированы ракетные программы. Новости

В Украине будут активизированы программы по производству и совершенствованию ракет для современного вооружения ВСУ. Об этом рассказал президент Украины Петр Порошенко.

«Украина четко придерживалась всех условий договора о ракетах средней и малой дальности. Кто не придерживался этих условий – это была Российская Федерация. Неоднократно миру были представлены убедительные доказательства, что Россия сознательно нарушала условия этого договора, проводя запрещенные испытания также, как она нарушает свои обязательства, например, в рамках Минского процесса», – сказал он.

Глава государства отметил, что США «просто констатировали, что Россия де-факто вышла из этого договора». «Было бы большим риском для мировой глобальной безопасности, если бы все страны мира придерживались этого договора, а Россия продолжала бы совершенствовать свои ракетные технологии», – заявил Порошенко.

Президент Украины подчеркнул, что украинские власти отнеслись «с пониманием» к решению США о выходе из договора о ракетах малой и средней дальности.

«Сегодня из-за прекращения действия данного договора выплывают новые права, новые возможности для Украины. Можем ли мы сегодня сидеть, сложа руки, если мы имеем ракетные технологии, соответствующих специалистов? Мы имеем сегодня агрессию, и мы бы безответственно бы вели себя, если бы не совершенствовали свои ракетные технологии, не увеличивали бы радиус действия ракет, которые будут стоять у нас на вооружении, и не увеличивали бы точность этих ракет, которые мы будем использовать, поставляя их в ВСУ», – говорит Порошенко.

«Я отдал приказ, и предприятия "Укроборонпрома", и конструкторские бюро сейчас активизировались с точки зрения подготовки к испытаниям соответствующих типов ракет», – добавил он.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «ICTV»»

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