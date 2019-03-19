На неподконтрольном Донбассе сейчас гуманитарная катастрофа, – Порошенко. Новости

Украина заплатила за российскую агрессию очень высокую цену, поэтому повышение социальных стандартов раньше было невозможно, а на неподконтрольном украинским властям Донбассе сейчас гуманитарная катастрофа. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко.

«Украина заплатила очень высокую цену за российскую агрессию – за войну, за оккупацию, когда были выведены из строя почти 25% промышленного потенциала Украины на оккупированном Донбассе. И сейчас эти стратегические предприятия разрезали на металлолом, демонтировали оборудование и вывезли в Россию. Сейчас на оккупированных территориях уровень безработицы составляет от 60% до 70% – сплошная гуманитарная катастрофа», – сказал он.

«Кроме того, были элементы гибридной войны, блокирования доступа украинских товаров на российские рынки, блокирование транзита через территорию РФ в страны Средней Азии и Ближнего Востока, в азиатские страны», – продолжил Порошенко.

По его словам, так Россия хотела уничтожить украинских производителей. «Чтобы с остановленных производств люди были уволены и стали бы социальной базой для протестов. Чтобы через год-два после 2014 года протесты снесли украинскую власть, а новая власть – лояльная к Путину на коленях приползла бы и попросила прощения. Такой был план РФ, но мы выстояли», – подчеркнул президент Украины.

«Мы открыли рынки Европейского Союза. Мы провели реформы, и на сегодняшний день реформы дают свои плоды. И это четко просчитанная позиция», – добавил он.

Порошенко также сообщил, что в Украине сейчас активно работают над совершенствованием ракет для современного вооружения ВСУ. Глава государства акцентировал, что украинские дипломаты успешно ведут переговоры о санкциях против России на международных платформах ради восстановления территориальной целостности страны, а переговоры о введении миротворцев на Донбасс будут активизированы после президентских выборов.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «ICTV»

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