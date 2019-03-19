Школа, полиция и личные данные: В Мирнограде произошел неприятный инцидент. Новости

Представители школы № 5 Мирнограда (до переименования Димитров, Донецкая обл.) уверяют, что пострадали из-за некорректно поданной правоохранителями информации.

Речь идет об информации, которая 15 марта была опубликована на сайте Покровского отдела полиции ГУ Нацполиции в Донецкой области (в него входит и Мирноградское отделение полиции). Сообщалось, что инспектор ювенальной превенции Мирноградского отделения полиции Антон Сябрук пришел в школу №5 им. Валерия Доценко, чтобы, по просьбе директора, уладить конфликт между двумя пятиклассниками. Отмечалось, что ребята прислушались к советам полицейского и в итоге в знак примирения пожали друг другу руки.

Данная информация полиции первоначально сопровождалась рядом фотографий встречи инспектора с мальчиками. Обнародование фотографий с участием детей вызвало негодование представителей школы и родителей учеников.

«Заметку сопроводили снимками совсем других детей, не имеющих к этой ситуации никакого отношения. Эти снимки, на которых с ребятами проводятся занятия по медиации, мы использовали ранее (с соглашения детей и их родителей) для семинара для педагогов и психологов. Представляете, каково было увидеть их в заметке о конфликтных детях?!», – пояснила в комментарии «Донецким новостям» директор ОШ №5 Ольга Черкашина.

Возмущены были и школьное руководство, и родители ребят, которых так «ославили». Снимки с полицейского сайта удалили. Но история уже получила огласку.

«У нас нет претензий к Антону Сябруку. Он – профессионал, проводит работу с детьми, всегда откликается на наши просьбы. Скорее всего, тут вопросы к пресс-службе полиции. Антон Павлович уже принес свои извинения. Надеемся, такая ситуация больше не повторится», – отметила Ольга Черкашина.

Начальник Мирноградского горотдела образования Наталья Лийка напомнила, что существует закон о защите персональных данных. «Мы категорически запрещаем без согласия родителей выставлять фото их детей на сайтах. Тем более, информация не соответствовала действительности – это были совсем не те дети, с которыми следовало вести профилактические беседы. Так что я вполне разделяю негодование родителей и директора школы. Таких инцидентов у нас ранее не было», – подчеркнула она.

В пресс-службе Покровского отдела полиции «Донецким новостям» сообщили, что фото и материал им прислал инспектор ювенальной превенции Мирноградского отделения полиции Антон Сябрук. «Мы не могли знать, что на снимках изображены другие дети. Узнали об этом после того, как к нам обратились журналисты с просьбой разъяснить ситуацию. После этого мы связались с инспектором, а он пояснил, что перепутал фото, ошибочно сбросив нам те, которые не соответствовали изложенному в материале. Насколько нам известно, сотрудник полиции уже принес свои извинения. Надеемся, что больше таких ситуаций не повторится», – пояснили в пресс-службе.

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