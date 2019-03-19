Ситуация в пунктах пропуска днем 19 марта. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 19 марта, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское»:

Helena: «10:31. В Донецк через Майорск – машин нет, пеший проход пустой. Автобус на "ноль" ждет наполняемости»;

Александр: «11:50. Стою в Майорке, 15 машин до шлагбаума».

КПВВ «Марьинка»:

«Xlopchik»: «10:39. "Каргилл" в сторону Курахово. На мосту уже никого, пропускают по две машины. Пеших много»;

«Xlopchik»: «11:46. "Каргилл" примерно машин 80-90. Пропускают медленно».

КПВВ «Новотроицкое»:

Влад: «9:39. Еленовка в Мариуполь. Основная у церкви, льгота уже за 2 туалет уходит»;

Александр: «10:28. Еленовка в Украину: льгота между 2 и 3 туалетом, основная на церкви»;

Влад: «12:12. Еленовка в Мариуполь ***ец. Протяжка раз в час по 5 машин»;

Влад: «13:57. Еленовка в Мариуполь. Основная у поворота, льгота машин 60-70. Раз в час протяжка. Примерно по 5 машин с каждой очереди».

КПВВ «Станица Луганская»:

Александр: «14:02. Сегодня в Луганск: талоны 15, окошки 5, слева колонна тачек. В 11 мск в Станицу окошки, сетка забито, хвост очереди за вагончиком с чаем. Навес за мостом полный. Очередь на автобус 25 м за кассой. Уехал такси»;

Лариса: «14:19. Сегодня возвращались из Украины, на КПП были в 10:50, пролет пустой, шли до самого автобуса в Луганск, всюду было пусто. На автобус очень большая очередь, уехали до 50-летия на такси. В Украину на ЛНР полный навес, толпа под окошками, и перед Станицей на украинской стороне очень много людей, за медпункт метров 20».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.

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