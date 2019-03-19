После возвращения с Донбасса: Бывший участник АТО и волонтер открыли кафе (Фото). Новости

Во Львове бывший участник АТО Николай Рябушко и волонтер Ирина Бурбан после возвращения с фронта, где они и познакомились, открыли собственное кафе.

Война на Донбассе объединила судьбы Николая и Ирины год назад. Мужчина пошел на фронт добровольцем, был ранен и контужен. Ирина занималась волонтерством почти три года, так и познакомились.

«Я сначала был эвакуатором в медроте – от Станицы Луганской до Мариуполя», – вспоминает Николай.

Когда пара вернулась в родной Львов, задумались о собственном бизнесе. «Я свое кафе хотела очень давно. Еще когда маленькая была, бабушке говорила, что у меня будет свое кафе», – говорит Ирина.

Сначала семья подыскала помещение, сделали в нем ремонт. В интерьере решили сделать не классическое заведение, а нечто домашнее «с военным привкусом». «Мы планируем ввести хаки-меню. Все-таки мы – люди военные, мы были на войне. Нам хочется показать людям, что мы там ели, не только тушенку», – рассказывает хозяйка кафе.

Галицкий колорит и уют – еще одна изюминка учреждения. «Приезжают к нам на борщ, а у нас борщ с белыми грибами. У нас есть львовская кухня, вкуснейшая печенка, приготовленная со сливками, с яблоками, не горчит», – говорит Николай.

«У меня муж дизайнером был до войны. Он все быстро прикинул, как тут должно быть. Он даже стену вручную разрисовал», – добавляет Ирина.

Жителей Львова и туристов заведение привлекает своей необычностью и вкусными натуральными блюдами.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Zik»

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