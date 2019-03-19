Женский или детский, утром или вечером: В Славянске обсуждают голос и время запуска фанфар о рождении детей. Новости

В Славянске (Донецкая обл.) уже в этом месяце о рождении нового жителя города будут оповещать фанфары на центральной площади. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 19 марта, сообщил начальник отдела информационного обеспечения Славянского городского совета Вячеслав Самохвалов.

«Мы уже заканчиваем подготовительные работы, вышли на финальную прямую по технической отработке этого программного решения. Ежедневно на площади через установленный громкоговоритель будет озвучиваться приятная новость для всех горожан, заключающаяся в том, сколько малышей, девочек и мальчиков, родилось за данный период», – сказал Самохвалов.

Сейчас идет выбор голоса для озвучивания информации. «Озвучка уже проведена и рассматриваются два варианта: женским и детским голосами. Мы послушаем, какой будет звучать лучше. Сейчас финальная стадия и до конца месяца, я думаю, все это заработает», – уточнил он.

В комментариях «Донецким новостям» начальник отдела дополнил, что продумывается и время, когда будет звучать оповещение. «Мы будем подбирать такое время, когда люди максимально заполняли площадь. Вот, например, это за 5-10 минут до начала рабочего дня. В центре находится много учреждений, в которых работают наши граждане. То есть это 7:50 или 7:55, когда люди спешат на работу. Еще вариант – в обеденный перерыв, когда горожане будут выходить каждый по своим делам. Также – после 17:00, когда в большинстве учреждений заканчивается рабочий день и люди спешат домой. Именно тогда, когда максимально на площади будет много людей и также и в праздничные дни и будут пускаться эти фанфары», – пояснил Самохвалов.

«Оповещение именно максимально ориентировано для того, чтобы наши граждане слышали и, возможно, порадовались, не обязательно за своих близких, а просто за то, что в городе, во всяком случае, демографическая ситуация улучшается и динамика положительная», – продолжил он.

Длительность информационного оповещения составит 20-30 секунд. «Будет начинаться звуковой ряд с приятных фанфар, чтобы человек, который их услышал, обратил внимание и прислушался. А дальше, на украинском языке "человеческим голосом" будет сказано, что, например, "в нашому місті сьогодні вже народилось 5 хлопчиків та 3 дівчинки. Вітаємо щасливих батьків". Помню в свое время в газетах такая колонка была, где за неделю собирали всех родившихся. И даже там указывались имена мальчиков и девочек, которые родились за эту неделю. А мы, так сказать, будем оповещать в режиме реального времени – утром пустим те цифры, которые родились с ночи. В обед – уже обобщенные цифры и вечером – тех, кто родился в течение всего дня и ночи предыдущей. И так оно будет идти по циклу ежедневно. Например, утром будет известно уже о родившихся двух мальчиков, к ним в обед прибавятся еще три девочки и в итоге, когда люди будут идти с работы, они узнают, что за ночь и день 19 марта в городе родилось 5 детей. Такая вот суть, и вот такое мы попробуем сделать», – детализировал начальник информационного отдела.

«В наших видениях и наших идеях это неплохой такой социальный шаг навстречу нашим гражданам, с точки зрения даже пусть и односторонней, скажем так, связи с ними», – подытожил Вячеслав Самохвалов.

Как сообщалось ранее, власти Славянска обеспокоены сокращением численности населения, в частности, в 2016-2018 гг. уровень смертности превысил рождаемость почти в три раза. В этой связи в городе разработан ряд программ, одна из которой – в честь рождения детей на центральной площади будут звучать фанфары.

Читайте также: