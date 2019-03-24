Одним днем: В ОБСЕ рассказали, как живут люди в «ЛНР» (Фото). Новости

Во временно неподконтрольном украинской власти Краснодоне (после переименования Сорокино, Луганская обл.) люди живут сегодняшним днем. Об этом говорится в сюжете, подготовленном пресс-службой Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ по итогам патрулирования на территории Луганщины.

Так, как отмечает наблюдатель СММ ОБСЕ Кристина, на неподконтрольной украинской власти территории гражданское население испытывает трудности. «Банковская система не работает, а выбор товаров и мест, где их можно приобрести, – ограничен», – рассказала она.

По словам Кристины, наблюдатели Миссии через каждые несколько дней, недель приезжают сюда и перепроверяют, есть ли какие-нибудь изменения в общей социальной и гуманитарной ситуации, а также в обстановке с безопасностью в городе. «До начала конфликта люди могли строить планы, они путешествовали, ездили к своим друзьям. Теперь же они изо дня в день живут одним днем», – отмечает наблюдатель СММ ОБСЕ.

Фото: скриншот видео СММ ОБСЕ в Украине Фото: скриншот видео СММ ОБСЕ в Украине Фото: скриншот видео СММ ОБСЕ в Украине Фото: скриншот видео СММ ОБСЕ в Украине Фото: скриншот видео СММ ОБСЕ в Украине Фото: скриншот видео СММ ОБСЕ в Украине Фото: скриншот видео СММ ОБСЕ в Украине

Как рассказала Кристина, наблюдатели Миссии посещают разные города, поселки и села и всегда встречаются с разными людьми. «Мы столкнулись с ограничением свободы передвижения, когда члены так называемой "ЛНР" попросили наш патруль уехать. Нам не разрешали находиться там и общаться с людьми, ожидавшими в очереди на пересечение границы в сторону Российской Федерации и в обратном направлении. Нам также не разрешали вступать в разговор с водителями легковых и грузовых автомобилей», – сказала наблюдатель СММ ОБСЕ.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»