Временные меры: В Покровске дыры на дорогах латают тротуарной плиткой (Видео). Новости

В Покровске (до переименования – Красноармейск, Донецкая обл.) ямы на дорогах латают тротуарной плиткой. Как на окраинах города, так и в центре.
Как жалуются местные жители, дороги в городе – сплошные выбоины. «Тут у нас дорог нет вообще», – говорит водитель.
Водитель Вячеслав рассказывает, что ездит по этому пути со стороны Мирнограда (до переименования – Димитров). Говорит, под лужами скрываются огромные дыры. Участок ремонтировали, однако – зря. «Латают, но это, как мертвому припарка. Есть такие ямы, где даже большой грузовик не проедет. Особенно здесь на Маяке (район города, – ред.), за Шмидта я вообще молчу», – сказал он.
По всему городу ямы весной коммунальщики латают тротуарной плиткой. Водители сетуют, что от этого не становится лучше. После обильных осадков выбоины появляются снова. Да еще и остатки плитки попадают под колеса. «Кирпичами, плиткой тротуарной, щебень со смолой льют. Ходовка убивается», – отмечает водитель.
Как уверяют чиновники, технология временная, и пока наиболее эффективная. Чуть позже обещают ямочный ремонт. А вот капитальный даже не планируют. «Тротуарная плитка и та битумная смесь, которая есть со щебнем, – это временные меры для того, чтобы дороги были в проездном состоянии. Нам нужен 1 миллиард гривен на их восстановление, это с тремя путепроводами. Ни у нас, ни в государстве таких средств нет», – сообщил Покровский городской голова Руслан Требушкин.
Исключение – в 2019 году чиновники обещают полностью обновить покрытие по улице Шмидта.
Источник: ТК «Донбасс»
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