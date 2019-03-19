Буллинг в школе Мариуполя: Ученики избили сверстника до сотрясения мозга (Видео). Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) сверстники избили пятиклассника. Мальчика госпитализировали с диагнозом сотрясение головного мозга. Его мать убеждена, что в конфликте участвовала и учительница.

Так, утро школьника Саши началось с перепалки с одноклассниками. Сначала не пускали в раздевалку, потом начали оскорблять, и в конце бить. «Я зашел, они меня начали толкать. Они раз толкнули, а потом не давали встать. Они били почти все время в голову», – рассказал он.

Из-за ударов мальчик оказался в больнице. «Диагноз сотрясение головного мозга был подтвержден. В настоящее время состояние ребенка стабильное. На данный момент готовится к выписке. В среднем сотрясение лечится 5, 7, 10 дней стационара. Потом амбулаторно у невропатолога», – сообщила нейрохирург Людмила Горошко.

Как рассказала мать потерпевшего Александра Степаненко, с этими детьми у сына давний конфликт. Но на этот раз вмешалась и мама одного из обидчиков, которая еще и учительница в этой школе. «Его потащили, пугая полицией. Она говорила, она называла его дебилом, который стучит. Вот ребенок сам с этим. Меня запугивала», – сказала мать Саши.

Сама преподавательница это категорически отрицает. «Такого абсолютно не было, того, что она написала. И дала какие-то такие показания. Я его наоборот успокаивала. Сашенька успокойся, и воды ему принесла, и все такое», – говорит учительница Карина Кирсанова.

Родителей и участников инцидента тоже сразу вызвали в школу. Сейчас администрация выясняет обстоятельства. «Ребята извинились перед Сашей. Ну, и как бы разошлись. Идет служебное расследование. Мы расследуем, для того, чтобы картина была полной и ясной. Мы привлекаем и департамент образования, и центр психологической службы. И других специалистов», – сообщила директор общеобразовательной школы № 33 Ирина Красноярова.

Разбираться будут и правоохранители, ведь родители избитого школьника подали заявление в полицию.

Напомним, Закон о противодействии буллингу № 2657-VIII вступил в силу в Украине 19 января.

Источник: ТК «Донбасс»

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