В Донецке снесли дельфинарий «Немо»: Как выглядело любимое место отдыха до и после (Фото). Новости

В неподконтрольном украинской власти Донецке демонтировали останки ранее неоднократно горевшего дельфинария «Немо», который располагался в парке им. Щербакова. Об этом сообщает житель города.

Он отмечает, что дельфинария уже не было в конце января, сохранилось лишь здание кафе. На тот момент данное место выглядело следующим образом:

«Дельфинарий горел дважды, и это было при "ДНР" – в 2016 году и осенью 2018-го. После первого пожара до прошлого года очертания здания сохранялись – еще был каркас, с последствиями пожара внутри, перед ним стояли "морские" скульптуры. Сейчас – ничего нет кроме фундамента. Осталось только здание кафе. Вероятно, кому-то дельфинарий все эти годы очень мешал. И второй поджог (скорее всего, как и первый) был умышленным. По первому разу версия "ДНР" – загорелась проводка, но во второй раз – уж точно по этой причине он гореть не мог. Как всегда, тогда "власти" обещали вскоре озвучить причины, но до сих пор молчат. Кроме того – сейчас внутри как бы чудом уцелевшего кафе находятся скульптуры дельфина и морского ежа, а также уцелевшие части при первом пожаре. То есть если пожар-2018 был "несчастным случаем" или действиями "неизвестных", то сгорело бы все. А так все ранее сохранившееся "аккуратно" перенесли в соседнее здание, а уж потом подожгли. Да и вообще – как мог практически до основания сгореть металлический каркас (это согласно фото последствий пожара-2)? Однозначно, что распилили на металлолом, а потом сделали инсценировку поджога», – высказал свое мнение дончанин.

В прошлом году останки дельфинария выглядели так:

Донецк, дельфинарий «Немо», 2018 г.

А в 2015-м, хоть дельфинарий и стоял закрытым, но ничего не предвещало такого плачевной исхода некогда излюбленного места отдыха юных жителей Донецка и области.

Донецк, дельфинарий «Немо», 2015 г.

Напомним, дельфинарий «Немо» был открыт в декабре 2009 года, в апреле 2014 года с началом боевых действий заведение закрыли, а всех дельфинов вывезли в Харьков.

Уже при «ДНР» в ночь на 24 ноября 2016 года в здании произошел пожар. В то время «мэр» Донецка Алексей Кулемзин заявлял, что предварительная версия – короткое замыкание проводки. После этого здание так и стояло разрушенным, «украшая» центральную часть парка им. Щербакова. Второе возгорание дельфинария произошло 9 ноября 2018 года.

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