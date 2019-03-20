Потерял память: Жительница Донецка нашла супруга в больнице Волновахи (Фото). Новости

Благодаря интернету супруга нашла потерявшего память пенсионера из неподконтрольного украинским властям Донецка в больнице Волновахи (Донецкая обл.).

17 марта пожилого мужчину, потерявшего память, привезли медики «скорой» в центральную районную больницу в Волновахе.

По словам дончанки Валентины Колесниковой, в Волноваху она с мужем приехала автобусом за пенсией. «Мы пошли на вокзал ночевать, потому что финансы не позволяют нам снять гостиницу. Ночью он плохо спит. И он встал и ушел, меня не разбудил. Я, естественно, поискала его», – рассказывает дончанка.

Позже информация о пропавшем дедушке появилась в интернете, в местных СМИ. Благодаря этому дедушку смогла найти супруга.

Колесникова сообщила, что она и супруг поменяют старые пенсионные карты на новые в Ощадбанке и после этого вернутся домой.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA:Донбасс»

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