В «ДНР» через аукционы распродают оборудование заводов (Фото). Новости

В «ДНР» через аукционы распродают не только квартиры и личные вещи жителей, но и оборудование промышленных предприятий. Имущество предприятий указано как «арестованное» или «бесхозное /конфискованное». Об этом сообщается в объявлениях Товарной биржи «Донбасс» и Донецкой товарной биржи, регулярно публикующихся в местных газетах.

В частности, на аукцион выставлялось оборудование предприятия «Снежнянскхиммаш» (Снежнянский завод химического машиностроения). В довоенное время завод являлся одним из основных производителей и поставщиков следующих видов оборудования: нефтегазосепарторы (НГС), газосепараторы (ГС), соединительные детали трубопроводов (тройники, отводы, переходы), а также колонное, емкостное и теплообменное оборудование.

Теперь же в «ДНР» распродают имущество предприятия. Первый аукцион назначался на 12 февраля, повторный – на 18 марта. Суммарная стартовая цена лотов составляет 17 млн руб. (7 млн грн по местному курсу валют). Наиболее дорогие лоты:

деэтанизатор, 1 шт. – 4,005 млн. руб.;

испаритель, 1 шт. – 3,718 млн. руб.;

абсорбер, 1 шт. – 3,220 млн. руб.;

дебутанизатор, 1 шт. – 3,132 млн. руб.;

теплообменник, 1 шт. – 2,030 млн руб.

Также предлагаются тройники, нефтегазосепартор, газоконденсаторы и др.

Также 18 марта прошел аукцион по продаже оборудования «Горловского опытно-механического завода». Согласно открытых данных, завод был основан в 1956 году. До 2014 года предприятие было ориентировано на производство металлоконструкций, ремонт и техобслуживание машин и оборудования для сельского хозяйства.

На аукцион выставлялись 3 станка (внутришлифовальный, токарно-винторезный, шлице-фрезерный), суммарная первоначальная стоимость лотов – 153 тыс. руб. (63 тыс. грн).

Продавцом заявлено предприятие «ТрансЛайнСервис» (г. Донецк), которое значится в базе «министерства доходов и сборов ДНР» как член Донецкой товарной биржи, имеющий право «проводить продажу бесхозяйного, конфискованного и другого имущества, которое переходит в собственность Донецкой народной республики на 2019 год».

Для увеличения – кликните на изображении

В прошлом году дважды пытались продать «арестованное имущество» Литейного завода «Магма» (ранее – Донецкий камнелитейный завод, г. Донецк). Завод был основан в 1958 году с целью производства плит каменного (базальтового) литья – использовались при строительстве и переоснащении химических и коксохимических заводов. В довоенное время предприятие выпускало изделия из плавленого базальта (каменного литья) и кислотоупорный порошок.

Через «республиканские» биржи пытались продать 2 станка (рейсмусовый, вертикально-сверлильный) и бетоносмеситель. На первом аукционе за них суммарно просили 93 825 руб. (38 тыс. грн), на втором цену снизили до 53 292 руб. (22 тыс. грн).

Как сообщается на сайте «министерства доходов и сборов ДНР», в республике действуют всего три биржи: Донецкая товарная биржа, Товарная биржа «Донбасс» и ООО «Метпромресурс»

Напомним, с лета 2018 года в «ДНР» через аукционы начали продавать «арестованные» квартиры и дома, а также находящуюся в них мебель, технику и пр. Если в период с июня по ноябрь 2018 года на торги было выставлено 10 квартир и домов, то с декабря прошлого года и на первую половину января заявлено о 6-ти лотах, два из которых выставлены повторно.

Читайте также: