Котлеты в антракте и Кармен старше 50-ти: Жители Донецка рассказали о нюансах театральной жизни (Фото). Новости

В неподконтрольном украинской власти Донецке в драмтеатр выстраиваются многочасовые очереди за билетами, а на оперных спектаклях – полупустой зал. Об этом в соцсети сообщила «депутат народного совета ДНР» Анастасия Селиванова.

Продажа билетов на спектакли начинается за месяц до представления. В Донецкий музыкально-драматический театр в начале каждого месяца отмечаются большие очереди в кассы, билеты на следующий месяц раскупаются быстро.

В частности, Селиванова в начале марта простояла 3 часа, чтобы приобрести билет на апрельское представление. «Три часа стояли в очереди за билетами в театр! Да-да, в Донецке в муздраму открылась продажа билетов на апрель! Последний раз я стояла в очереди ночью…в Единый регистрационный центр…. прошлой весной. Сейчас, слава Богу, там всё наладилось…», – написала она, проиллюстрировав очередь в кассы драмтеатра.

«Люди в этой театральной очереди особенные: они не ругаются и не скандалят… Они улыбаются, ведут исключительно светские беседы, делятся впечатления о спектаклях, которые оставили след в их душах... "Очень рекомендую «Игроки» … в четвертый раз иду", – говорит мне соседка», – описывает «депутат».

Селиванова акцентирует, что в театр оперы и балета «Донбасс Опера» нет таких очередей и ажиотажа. «А ведь эти театры находятся в одном квартале друг от друга. Последний раз смотрела в оперном "Кармен". Половина зала была пуста… (опустим тот факт, что роль соблазнительной Кармен … исполняла леди за 50-т! с вибрирующим сопрано). Исключение – балетные постановки. Тут всегда зал полон. Казалось бы – артисты и там [в муздраме] и тут талантливые… Но что-то не так… Атмосфера и послевкусие от репертуара разные», – продолжила она.

Согласно информации самого драмтеатра, первые два дня каждого месяца отводят на выкуп билетов, забронированных через сайт театра. Если бронь не выкуплена, то с 3-го дня месяца все билеты поступают в свободную продажу через кассы.

Дончане подтверждают наличие очередей в первые дни свободной продажи билетов, а также рассказывают о новшествах муздрамы. В частности, сообщают, что теперь в антракте сотрудницы буфера разносят по партеру не только бутерброды, но даже и котлеты:

Лариса: «Последние тренды))) Носят котлеты (!). И поедают прямо в зале, правда, в антракте. Есть свидетели! И в очереди это передавали из уст в уста, но уже про другой спектакль. Две женщины с лоточком, в нем – котлеты»;

Сергей: «Да ладно?!? Я видел только бутеры с колбасой»;

Зоя: «Не, ну, было дело – брала с собой печеньки, конфеты, мандарины… Но котлеты...))) Еще и в зале прям...)».

Напомним, дончане показали очередь в Донецкий музыкально-драматический театр в начале февраля – тогда началась продажа билетов на март.

Как сообщалось ранее, стоимость билетов в муздраму в зависимости от спектакля и места в зрительном зале колеблется от 20 до 500 руб. (9-205 грн по местному курсу валют).

Несмотря на то, что театры «ДНР» нарочито подчеркивают свою «республиканскость», руководство и артисты не спешат прощаться с украинскими званиями. Основная причина – возможные гастроли по России, где на афишах не позволят написать «заслуженный ДНР/ЛНР», а вот «заслуженный артист Украины» – это уровень. Правда, имея украинские звания, местные артисты не чураются и «республиканских» регалий.

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