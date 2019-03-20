В военный госпиталь Мариуполя доставили медицинское оборудование (Фото). Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) во вторник, 19 марта, командование ООС доставило в военный госпиталь медицинские средства для восстановления костей и суставов и современное медицинское оборудование.

В 61-й военный мобильный госпиталь командующий ООС Сергей Наев передал современный мобильный рентген-аппарат и наградил знаком отличия раненого на днях украинского военного, который проходит здесь лечение.

Новое медоборудование позволяет проводить диагностику за считанные секунды. «Когда реанимационный пациент, когда состояние – на грани, мы можем быстро это сделать. На старых аппаратах мы компанией работаем – делаем один снимок, идем в лабораторию, проявляем, сушим. А тут – дело в секундах, очень быстро информация, и, соответственно, лечение», – рассказал начальник рентген-кабинета госпиталя Александр Сафанюк.

Фото: скриншот видео ТК «5 канал»

Фото: скриншот видео ТК «5 канал»

Кроме Мариуполя, гуманитарную помощь получили военные госпитали в Покровске, Северодонецке и Часов Яре. На протяжении года командование ООС передало лечебным учреждениям лекарства и медицинское оборудование стоимостью более 5 млн грн.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «5 канал»

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