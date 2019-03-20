В Луганской областной детской больнице открыли новые отделения (Фото). Новости

В Луганской областной клинической детской больнице, расположенной в Лисичанске, во вторник, 19 марта, открыли три новых отделения. Всего теперь их 14. Отделения плановой и экстренной хирургии пациентов еще не принимают.

В отделении плановой хирургии есть отдельная операционная. В палатах, которые рассчитаны на 15 пациентов в возрасте до 18 лет, расставлены кровати и столы со стульями. Одна палата на три места отведена для онкобольных детей. Пока в палатах пусто.

По словам главного врача больницы Светланы Ошеко, задержка с приемом пациентов связана с тем, что из-за тендерных торгов еще нет мебели. «Сами палаты уже готовы. Мы не планировали купить какое-то оборудование для этого отделения, оно есть, специалисты есть. Осталась небольшая загвоздка – мебель купить, и отделение заработает», – говорит она.

Заместитель главного врача медучреждения Михаил Портняга отмечает, что отделение имеет все возможности и необходимое современное оборудования для проведения плановых операций для детей любой возрастной группы и любой сложности.

В эндоскопическом отделении имеют возможность проводить малоинвазивные операции, а также удаление полипов из толстой кишки лазерным методом, который не оставляет шрамов и позволяет провести процедуру за несколько минут.

Заведующий реанимационным отделением для новорожденных Игорь Мартынюк сообщил, что благодаря современному оборудованию здесь выходили не одного ребенка. «Благодаря тому, что у нас есть в этой больнице, мы выхаживаем детей, которые ранее, можно сказать, были обречены», – говорит доктор.

Из-за того, что новые отделения пока не работают, пациентов на стационар направляют в урологию.

Главный врач Луганской областной клинической детской больницы сообщила, что новые отделения заработают по графику через неделю. На ремонт хирургического отделения и операционный блок потратили более 19 млн грн.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Донбасс»

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