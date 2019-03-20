На Луганщине из-за обстрелов аграрии не могут начать посевную. Новости

Село Крымское (Луганская обл.) – одна из «горячих точек» зоны боевых действий на Донбассе. Объявленного режима прекращения огня со стороны «ЛНР» здесь не придерживаются.

В ночь на вторник, 19 марта, противник прицельно обстреливал позиции украинских военных, поэтому бойцам ВСУ пришлось открывать ответный огонь.

«Где-то до часу ночи бой вели с ними. Две позиции наши они прицельно обстреливали из крупнокалиберных пулеметов. Мы дали им ответ. Когда противник "наглеет", тогда мы его "накрываем"», – говорит боец ВСУ Юрий.

Утром 19 марта обстрелы позиций ВСУ продолжились. Очередное обострение на участке фронта вблизи Крымского украинские военные связывают с ротацией в рядах участников незаконных вооруженных формирований. Еще неделю назад здесь сохранялось относительное затишье. «Это уже заехали боевые части или их "милиционеры", "МГБ" их», – отмечает украинский военнослужащий.

Вблизи Крымского противник обстреливает не только позиции сил ООС, но и поля, где вскоре должны начаться сельскохозяйственные работы. Уже несколько дней местные аграрии не могут здесь вывести технику в поля, расположенные позади украинских позиций, чтобы начать посевную.

«Для этого и заключали перемирие, чтобы нормально проработали поля, засеяли поля, чтоб они прорастали. А они под шумок этого начинают обстреливать их. Это действительно опасно, потому что можно даже неразорвавшийся снаряд найти в поле», – отмечает боец ВСУ Юрий.

Украинские военные убеждены, что обстрелами полей противник добивается деморализации местного населения в Крымском, ведь с начала боевых действий работы в этом населенном пункте практически нет.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «5 канал»

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