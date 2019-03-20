На Луганщине две ОТГ получили авто для перевозки людей с ограниченными возможностями. Новости

Беловодская и Белокуракинская объединенные территориальные громады (ОТГ) получили автомобили для перевозки людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Их приобрели за деньги из государственного бюджета.

Микроавтобус марки Peugeot оснащен подъемником, в салоне есть ремни, которыми закрепляется коляска, и место для сопровождающего.

Как рассказал директор центра социальных услуг Белокуракинской ОТГ Анатолий Карпенко, в апреле прошлого года в их громаде было принято создание службы для перевозки людей с ограниченными возможностями. «По итогам конкурса, проведенного Министерством социальной политики, наша громада среди 25 громад, которые победили, тоже стала победителем этого конкурса», – сообщил он.

В 24 населенных пунктах Белокуракинской ОТГ сейчас зарегистрировано 90 человек с нарушениями опорно-двигательного аппарата. На специальном автомобиле их теперь будут подвозить к больницам, к социальным учреждениям и на культурные мероприятия. Вызвать авто можно по телефону или по предварительной заявке в центр социальных услуг. Воспользоваться данной услугой можно будет через месяц, как только машину зарегистрируют в сервисном центре МВД.

По словам директора Департамента социальной защиты населения Луганской облгосадминистрации Инны Сердюковой, главное условие для получения ОТГ специализированного транспорта является наличие 25 жителей-колясочников или малоподвижных людей, у которых нет своего автотранспорта.

«По нашим прогнозам Троицкая громада в этом году будет принимать участие в конкурсе. Возможно – Краснореченская, если они успеют собрать весь пакет документов. В следующем году попробуем Новопсковск», – сообщила она.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Донбасс»